Morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo italiano: aveva 90 anni

di Redazione Sport
Predisse l'oro di Livio Berruti nei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 e criticò Bearzot per l'esclusione di Pruzzo dai Mondiali del 1982
È morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo italiano. Aveva 90 anni. Volto storico de Il Messaggero, ha raccontato epoche d’oro di Roma e Lazio.

Nato a Napoli, entrò a 20 anni al quotidiano romano, dove diventò poi vicedirettore e firma di punta fino agli anni novanta. Seguì undici Olimpiadi e firmò momenti indimenticabili anche per il calcio, come gli scudetti della Lazio di Maestrelli nel 1974 e della Roma di Liedholm nel 1983.​

Tra i momenti più iconici della sua carriera giornalistica c’è la predizione dell’oro di Livio Berruti nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960 e le critiche a Enzo Bearzot per la mancata convocazione di Roberto Pruzzo ai Mondiali 1982.

Definito “principe dei cronisti sportivi”, ha spesso sottolineato la sua nostalgia per il giornalismo pre-social, lamentando la “superficialità di oggi”. Fu anche uno dei volti del successo del Processo di Aldo Biscardi, dove portò la sua verve polemica a difesa delle squadre della Capitale.

