Dall’Udinese all’Udinese: la Fiorentina torna a vincere in Serie A dopo 210 giorni. Ma la curva fischia ancora

L'ultimo successo in campionato della formazione viola era datato 25 maggio 2025: ora un 5-1 contro i friulani che può rilanciare Kean e compagni

Quasi sette mesi dopo dall’ultima volta la Fiorentina batte l’Udinese per 5-1 e ottiene la prima vittoria in Serie A dopo sedici giornate. La formazione viola non vinceva infatti nel campionato italiano dal 25 maggio 2025, quando all’ultima giornata dello scorso campionato sconfisse proprio la formazione friulana per 3-2.

Doppio Kean, Gudmundsson, Ndour e Mandragora. In mezzo il gol della bandiera di Oumar Solet. Una vittoria che non cambia momentaneamente la posizione in classifica della Fiorentina – ultima con 9 punti – ma la riavvicina alla zona salvezza e soprattutto dà un impulso al morale – che fino al match di domenica era davvero sotto zero – in attesa anche dell’arrivo di Fabio Paratici.

Tre punti resi più semplici dall’espulsione di Okoye dopo 8 minuti, ma non scontati. Per più motivi: perché la Fiorentina quest’anno ha perso o pareggiato partite in qualsiasi modo, perché anche vincere con un uomo in più in Serie A è complicato (basta vedere l’Atalanta, che ha ottenuto il successo al 94esimo contro il Genoa dopo aver praticamente giocato 90 minuti in superiorità numerica), perché la squadra di Vanoli arrivava da una brutta sconfitta contro il Losanna in Conference League.

La reazione del “Franchi”: prima cori, poi fischi

Cori d’incitamento, vicinanza alla squadra e supporto per i 90 minuti. Ma prima e dopo la partita la curva della Fiorentina ha continuato a manifestare il proprio disappunto per la stagione fin qui disputata. All’ingresso in campo per il riscaldamento la squadra è stata accolta da insulti e fischi, con lo stadio “arrabbiato” per i primi mesi della stagione 2025/26 e soprattutto dopo la sconfitta di Losanna in Conference League.

Poi durante la partita non sono mancati i cori d’incitamento della curva fiorentina, che a fine partita però si è distinta dal resto dello stadio: gli altri settori hanno dedicato applausi a Kean e compagni, mentre la curva ha continuato a fischiare i calciatori che si sono avvicinati sotto il settore.

Interrotto il ritiro, non il silenzio stampa

Stop al ritiro, continua il silenzio stampa. Dopo la vittoria contro l’Udinese è questa la decisione della Fiorentina, che aveva scelto l’opzione ritiro dopo le ultime disastrose partite giocate tra campionato e Conference League. Continua invece il silenzio stampa: anche dopo il 5-1 infatti nessun componente del gruppo squadra, tecnico o dirigenziale ha parlato davanti alle telecamere.

Il calendario della Fiorentina

Il Parma, poi la Cremonese. La Fiorentina deve adesso dare continuità a questa vittoria già a partire dalla sfida di sabato, nello scontro diretto sul campo del Parma in programma alle 12:30. In caso di vittoria, la formazione viola accorcerebbe ulteriormente il proprio distacco dalla zona salvezza. Proprio il Parma è infatti la prima squadra fuori dalla zona retrocessione, a 14 punti.

Poi ci sarà la Cremonese, altra squadra che ha ancora come obiettivo la salvezza nonostante i 21 punti fin qui conquistati. Poi Lazio, Milan e Bologna: tre sfide sulla carta complicate. Ma dopo un inizio disastroso, adesso la squadra di Vanoli è obbligata a provare a far punti ovunque e contro chiunque.