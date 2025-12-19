La formazione viola non è riuscita a ottenere la qualificazione diretta agli ottavi e dovrà affrontare ora i croati del HNK Rijeka

“Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi che hanno giocato poco. Io penso che possiamo reagire, domenica abbiamo una grande prova. Poi ci sarà il mercato, lì guarderemo in faccia chi non vuole lottare e si andrà avanti”. Con queste parole l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha messo tutti in discussione dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina – la quinta nelle ultime sei partite – in Conference League, contro il Losanna.

Un 1-0 che costringe la formazione viola a giocare i playoff della competizione, mentre squadre come l’AEK Larnaca e il Rakow sono riuscite ad arrivare tra le prime otto. Segno che il livello della competizione è decisamente basso e che una rosa come quella della Fiorentina doveva sicuramente fare di più. Ora la squadra viola affronterà i croati del HNK Rijeka nei sedicesimi di finale. Il pass per gli ottavi sarà fondamentale, non solo per la Fiorentina, ma anche per il calcio italiano.

Il piazzamento della Fiorentina – quindicesima in Conference League – fa infatti sprofondare anche l’Italia nel ranking Uefa aggiornato al 18 dicembre. Negli ultimi anni il piazzamento nel ranking Uefa è fondamentale. I due posti aggiuntivi in Champions League vengono assegnati con questa particolare modalità ormai da due stagioni (questa è la terza), cioè da quando è stato introdotto il nuovo format della UEFA Champions League. L’assegnazione avviene sulla base del ranking stagionale per paesi e premia le nazioni che racimolano più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni continentali per club.

Ora che la prima fase delle tre competizioni sta per terminare (la Conference League è già terminata, le altre due non ancora), è importante non soltanto mantenere il maggior numero di squadre possibile nelle coppe, ma ogni posizione in classifica può fare la differenza. Un piazzamento migliore porta punti aggiuntivi alla nazione e può rivelarsi decisivo, come accaduto nel caso del Rakow, che ha chiuso al secondo posto il girone di Conference League e ha portato la Polonia momentaneamente in testa alla classifica.

E per lo stesso motivo Cipro è davanti all’Italia: l’AEK Larnaca (club cipriota) ha conquistato l’ottavo posto in classifica – l’ultimo che permette di qualificarsi direttamente agli ottavi – mentre la Fiorentina ha chiuso al quindicesimo.

La nuova classifica