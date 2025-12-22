L’esponente di Fdi partecipa al Consiglio comunale collegandosi dallo stadio. Ed esulta al gol della Juve

Tifoso, direttore sportivo… e consigliere comunale. È la sera del 10 dicembre, la Juventus deve affrontare il Pafos per la sesta giornata della fase campionato di Champions League. In contemporanea, a San Giuliano Milanese, comune di 40mila abitanti poco fuori Milano, è in corso un’altra partita: il Consiglio comunale, alla presenza della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Marco Segala, è riunito per l’approvazione del bilancio previsionale 2026-2028. La Champions e il bilancio, due importanti appuntamenti ai quali il consigliere Vito Cera (Fdi) ha deciso di partecipare dalla tribuna dello Juventus Stadium di Torino, collegandosi da remoto alla seduta del consiglio comunale.

Vito Cera ha 51 anni ed è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Intervistato da Il Giorno sulla vicenda, il consigliere ha dichiarato: “Lo stadio non è un contesto disdicevole e io non percepisco un euro per le mie partecipazioni alle sedute del Consiglio comunale”, una decisione che nel 2022 è stata comunicata al Comune tramite pec. Ma l’opposizione composta da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi sinistra protesta e ha annunciato delle segnalazioni in Prefettura per la “mancanza di rispetto delle istituzioni e dell’intera città”. A infastidire i colleghi, tra l’altro, è stata l’esultanza di Cera al gol di McKennie al 67′: una scena di gioia a microfono spento che il consigliere ha condiviso in diretta streaming.

Cera ha giustificato la sua presenza allo stadio per via del suo lavoro da direttore sportivo nel calcio dilettantistico: dall’ottobre di quest’anno è, infatti, il ds dell’Oltrepò, squadra maschile che milita nel campionato del girone B di Serie D. “Assistere alle partite fa parte del mio lavoro, è una questione di contatti e pubbliche relazioni” – prosegue il politico nell’intervista – “mi trovavo in tribuna d’onore con altri addetti ai lavori: procuratori, scouting e colleghi direttori sportivi”. Stando alle sue parole, il sindaco Segala era stato informato della cosa. Al voto per l’approvazione del bilancio, invece, ha preso parte mentre si trovava già in macchina.