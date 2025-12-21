Il mondo FQ

“Vero obiettivo della riforma della giustizia è mettere la magistratura sotto il potere politico”: Bindi al comitato per il no al Referendum

Le parole dell'ex deputata dem alla presentazione del Comitato: "Una magistratura sotto il potere politico sarà asservita e non autonoma"
“Credo che questo referendum debba partire dal punto fondamentale che quando si tocca la Costituzione lo si deve fare in modo chirurgico e delicato, non con un bulldozer come stanno facendo in questa circostanza”. Così l’ex deputata del Partito Democratico Rosy Bindi, a margine della presentazione del comitato per il NO al referendum sulla giustizia nel quale si sono riuniti giuristi, giudici ed avvocati, oltre che membri della società civile.

“Questo Comitato difende prima di tutto la Costituzione – continua Bindi – Poi bisogna entrare nel merito della giustizia per i cittadini. Questo referendum non aggiungerà nulla al funzionamento della giustizia”. “Come ha detto la premier questa riforma serve a riorganizzare l’equilibrio tra i poteri – specifica ancora – Il vero obiettivo di questa riforma è mettere la magistratura sotto il controllo del potere politico, in particolare il pubblico ministero. Noi stiamo facendo questa battaglia per il no per una giustizia giusta, una magistratura sotto il potere politico sarà una magistratura asservita al potere politico, non autonoma e indipendente come vuole la nostra Costituzione”, conclude.

