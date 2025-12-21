In particolare, è previsto un incremento del 5% domenica 21 dicembre e del 6% lunedì 22 dicembre. In termini di volumi, si stimano oltre circa 8 milioni di transiti domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre

È già partito l’esodo natalizio sulle strade e autostrade italiane, con oltre 35 milioni di automobili in viaggio fino a lunedì 22 dicembre. È quanto emerge dalle stime dell’Anas, che prevede un aumento complessivo di circa 3,5 milioni di veicoli rispetto allo scorso anno.

Secondo i dati diffusi, il traffico registrerà una crescita su tutto il territorio nazionale rispetto alle ultime settimane. In particolare, è previsto un incremento del 5% domenica 21 dicembre e del 6% lunedì 22 dicembre. In termini di volumi, si stimano oltre circa 8 milioni di transiti domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre.

Gli aumenti più consistenti sono attesi nelle regioni del Sud e sulle Isole, dove il traffico potrebbe crescere rispettivamente del 19% e del 13%. Sempre secondo Anas il Grande Raccordo Anulare di Roma sarà tra le arterie più trafficate. Sulla strada statale 16 “Adriatica” e sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” sono attesi invece tra i 600.000 e i 700.000 transiti.

Lunedì 22 dicembre registrerà i maggiori incrementi di traffico che interesseranno soprattutto il Sud. Lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, la statale 18 “Tirrena Inferiore” e la statale 106 “Jonica” sono previsti aumenti compresi tra il 12% e il 25%. Al Nord, in direzione delle località di montagna, sono attesi incrementi superiori al 20% lungo la strada statale 38 “dello Stelvio”. Traffico più intenso è previsto anche sulla SS16 “Adriatica”, con un aumento stimato del 15%.

È prevista invece una riduzione del traffico veicolare nei giorni tra Natale e Santo Stefano, con un calo stimato del 40%, a Capodanno (-35%) e all’Epifania (-30%). Per quanto riguarda il controesodo, i rientri saranno distribuiti su più giorni, con una maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno. Infine, è stata disposta la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate di domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, dalle ore 9 alle ore 22.