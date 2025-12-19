Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest

Il giornalista, picchiato vicino casa per una lite legata ai suoi cani, è in ospedale: l'aggressore sarebbe un vicino di casa

Picchiato per strada, vicino alla sua abitazione, mentre passeggiava. Per una lite legata ai suoi cani. È finito in ospedale il giornalista Luigi Bacialli, direttore dei telegiornali dell’editrice Medianordest, dopo che uno sconosciuto lo ha avvicinato e aggredito nel centro storico di Treviso. Bacialli è stato trasportato al Cà Foncello dove si trova in pronto soccorso per valutare alcune ferite alla testa.

I motivi dell’aggressione subita e sulla identità dell’aggressore, dileguatosi dopo l’episodio, sono stati ricostruiti dagli investigatori della questura di Treviso. L’aggressione è avvenuta in via Cornarotta, a poca distanza dall’abitazione di Bacialli che era a passeggio con i suoi cani. Le ragioni dell’aggressione sarebbero legate, pare, a “un piccolo inconveniente legato ai cani”, ha commentato il sindaco di Treviso Mario Conte. L’aggressore sarebbe un uomo residente nella zona.

Bacialli è direttore delle testate giornalistiche del network televisivo Medianordest, della famiglia Jannacopulos, che raggruppa Rete Veneta, Antenna Tre Nordest, Telenordest in Veneto e Telequattro e Tv12 in Friuli Venezia Giulia. Dal 21 gennaio 2019 è presidente della Fondazione Veneto Film Commission.