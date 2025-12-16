Il club non aveva pagato al calciatore le ultime tre mensilità dopo l'annuncio di addio a fine stagione, facendo leva su un presunto accordo verbale

Il Paris Saint-Germain dovrà versare al suo ex attaccante Kylian Mbappé quasi 61 milioni di euro per bonus e stipendi non pagati dopo la scadenza del contratto del giocatore nel 2024. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Parigi, che ha invece respinto la richiesta di riclassificazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, così come la domanda di risarcimento aggiuntivo pari a 263 milioni di euro avanzata dall’attaccante.

Rigettate integralmente anche le contro-richieste del Psg, che ammontavano a circa 440 milioni di euro. “La sentenza conferma che gli impegni presi devono essere onorati e riafferma una verità semplice: anche nel calcio professionistico il diritto del lavoro si applica a tutti”, ha dichiarato il team legale di Mbappé, come riportato da Le Parisien. Il club parigino non aveva infatti pagato le ultime tre mensilità (aprile, maggio e giugno) al calciatore, avvalendosi di un presunto patto verbale, dopo la sua decisione di trasferirsi al Real Madrid.

Il patto prevedeva che il Psg non fosse tenuto al pagamento del salario mensile del calciatore dal momento in cui avesse firmato per un’altra squadra a parametro zero: è quanto accaduto per completare il suo passaggio al Real Madrid. Secondo il campione francese, quell’accordo verbale ha perso qualsiasi tipo di validità nel momento in cui il Psg avrebbe deciso di ridurre il suo impiego in campo dopo aver annunciato l’addio al termine della stagione.

Kylian Mbappé non è sceso a compromessi con il club e ha respinto un’offerta da parte della commissione legale Federcalcio francese perché ha ritenuto la proposta “inutile”. Da lì la questione è finita nei tribunali: adesso il Psg dovrà pagare quasi 61 milioni di euro al calciatore.