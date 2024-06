La notizia era già nell’aria da diversi mesi, ora la telenovela si chiude con il lieto fine. Kylian Mbappé è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid: l’attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà per cinque stagioni ai Blancos. L’aveva svelato anticipatamente al presidente Emmanuel Macron, ora non è più un segreto. Il giocatore più decisivo del mondo si trasferisce, dunque, nella squadra più forte.

L’ennesima stella sotto il cielo di Madrid

Un 3 giugno come tanti, si trasforma in una giornata indimenticabile per i tifosi del club spagnolo e per il mondo del calcio. Neanche il tempo di cominciare la nuova stagione e il Real Madrid ufficializza il trasferimento più atteso dell’anno. All’età di 25 anni, la svolta più logica e coerente della carriera di un giocatore destinato a riscrivere la storia di questo sport. Non è mai stato un “se”, piuttosto un “quando” arriverà in Spagna: quel giorno tanto atteso è arrivato. Cresciuto e diventato grande in Ligue 1 con le maglie di Monaco e Psg, Mbappé è la punta di diamante di una squadra già ricca di campioni. Prima la vittoria della quindicesima Champions League, ora l’arrivo di Mbappé: dalle parti della capitale spagnola ci sono stati tempi peggiori. La corsa alla conquista della sedicesima Coppa dei Campioni parte con il botto. Il fascino dei blancos non lascia scampo al classe 1998: dopo averlo desiderato da tempo, Mbappé potrà cominciare la sua nuova avventura al Bernabéu con l’obiettivo di consacrarsi come uno dei migliori giocatori della storia.

Il comunicato ufficiale del club

Il Real Madrid apre il calciomercato con il botto. Ecco il post social che ufficializza l’arrivo dell’enfant prodige al Bernabéu.