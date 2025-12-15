Guai per lo youtuber francese Loris Giuliano. Tifoso sfegatato del Napoli, due giorni fa ha deciso di promuovere il suo documentario sulla squadra partenopea mettendo in scena uno spettacolo pirotecnico davanti alla Torre Eiffel, al Trocadero.
Peccato che, secondo la prefettura parigina, lo spettacolo non fosse autorizzato: per questo Giuliano è stato denunciato con l’accusa di aver “messo in pericolo la vita altrui”, come riporta Le Parisien.
Nella clip lo youtuber è di spalle davanti alla spianata del Trocadero, la Torre Eiffel sullo sfondo, indossa un abito nero ed ha appoggiata sulle spalle una maglietta del Napoli.
“Annuncio speciale – si legge nella didascalia della clip – Solo per te e per Napoli, grazie di tutto fin dall’inizio”.
Il creator, con oltre 1,1 milioni di follower su Instagram e quasi 2 milioni su Youtube, poco dopo l’uscita del video promozionale, ha pubblicato sul suo canale un lungo video-documentario sulla squadra campana.