Alzano Lombardo, 19enne precipita dal tetto di uno stabilimento abbandonato e muore: stava facendo “urbex”

Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde: l'episodio è accaduto intorno all'una di notte
Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso e portato in ospedale in codice verde. L’episodio intorno all’una della notte scorsa in una struttura dismessa di via Acerbis, un tempo sede dell’Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare, e i carabinieri per indagare sull’accaduto.

Dalle ricostruzioni dei fatti è emerso che il diciannovenne è caduto da un lucernario mentre faceva urbex, cioè esplorazione urbana in luoghi abbandonati, molto in voga tra gli adolescenti. Il lucernario avrebbe ceduto e il diciannovenne di Casnigo, paese della Bergamasca, è caduto da un’altezza di cinque metri, morendo sul colpo. L’amico che era con lui ha poi dato l’allarme. La salma del giovane è già stata restituita alla famiglia.

