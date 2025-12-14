Il mondo FQ

Si intrecciano i paracadute durante il volo: due morti a Fano

di Redazione Cronaca
Due cinquantenni esperti precipitano da 50 metri di altezza vicino all'aeroporto di Fano: la coppia si sarebbe attorcigliata nella fase finale del lancio
Due persone sono morte vicino all’aeroporto di Fano durante un volo con il paracadute. I due – un uomo e una donna – si sarebbero lanciati insieme a un’altra coppia e, stando a una prima ricostruzione, i loro paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza: sarebbero precipitati da circa 50 metri di altezza.

La coppia si sarebbe attorcigliata in volo precipitando poi a terra, si apprende da stesse fonti che hanno visto la scena e sentito il forte rumore della caduta a terra. L’uomo era un istruttore, originario proprio della città marchigiana dove è avvenuta la tragedia, mentre la donna era di Rimini.

Entrambi avevano circa 50 anni ed erano paracadutisti esperti. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.30 in un’area privata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso, e i carabinieri che sono stati delegati a ricostruire la vicenda.

