Travaglio a Crosetto: “Perché non dite agli Usa che non si devono permettere di sanzionare Albanese?”. “Difendiamo tutti i cittadini italiani”

di Redazione Politica
Il confronto tra Travaglio e Crosetto sulla posizione dell'Italia rispetto alle sanzioni americane contro Francesca Albanese
“Non c’è qualcosa di stonato quando gli Stati Uniti, con la loro potenza, applicano delle sanzioni individuali a una cittadina italiana chiamata dall’Onu a fare indagini sui territori occupati da Israele? Sanzioni al punto che non può nemmeno aprire un conto in banca. Come governo italiano non sarebbe un gesto nobile dire ‘Francesca Albanese ha il diritto di parlare perché i reati di opinione non devono esistere’. Ma soprattutto: ‘Caro governo americano non si sanziona un cittadino italiano per le sue idee’. Mi piacerebbe che il governo o il presidente della Repubblica si esponessero per dire ‘non vi dovete permettere’. Che ne dice?”. Lo ha chiesto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della festa dei giovani di Fratelli d’Italia, Atreju. Nella risposta Crosetto si è limitato a un generico “difendiamo tutti i cittadini italiani”, citando poi il caso della Global Sumud Flotilla.

