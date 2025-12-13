Bagarre a Tagadà (La7) tra Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per Repubblica, e l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, sulla situazione della guerra in Ucraina e sugli aiuti europei. Mastrobuoni si sofferma sulla decisione della Ue di rendere indefinito il congelamento dei 210 miliardi di euro di asset russi: se prima le sanzioni dovevano essere rinnovate ogni 6 mesi all’unanimità (col rischio di veto da parte di paesi come Ungheria e Slovacchia, più vicini a Mosca), ora restano congelati finché la Russia non termina la guerra e paga i danni all’Ucraina.

La giornalista aggiunge: “Quando ci sarà il voto il 18 dicembre, ovviamente si litigherà, ma c’è sempre un piano B che ha formulato Ursula von der Leyen la settimana scorsa. Purtroppo nessuno ne parla e anche l’Italia e il governo sono troppo stupidi per parlarne, perché per il governo italiano sarebbe l’ideale, cioè 90 miliardi in due anni finanziati con eurobond e garantiti dal bilancio europeo”.

Quando prende la parola, Fidanza commenta le parole di Mastrobuoni: “Al di là degli epiteti abbastanza incommentabili della Mastrobuoni, il governo è assolutamente presente al tavolo europeo con una bussola che è sempre la stessa: quella di rendere compatibili gli impegni per l’Ucraina con il nostro interesse nazionale, perché tra le varie proposte che sono sul tavolo a Bruxelles in queste ore, ce ne sono alcune che non sarebbero del tutto poco gravose potenzialmente per l’Italia”.

Mastrobuoni lo interrompe più volte: “Ma non ho detto che non siete al tavolo europeo. Lei non ha capito niente, mi mette in bocca parole che non ho mai detto”.

“Allora forse è un problema di ritorno dell’audio – replica Fidanza mentre la giornalista si dimena – Ho sentito la parola ‘stupido’, forse ho sentito male. Però vorrei terminare, poi lei chiarisce. Se ho sentito male, mi fa piacere se lo smentisce, ma la prego di non interrompermi”.

La polemica esplode quando Mastrobuoni ha la parola: “Non ha capito una sola parola di quello che ha detto. Le mie parole, che lei definisce ‘incommentabili’, non le ha proprio capite”.

Fidanza insorge: “Si sente molto male. Non è che non capiamo, il suo collegamento fa schifo. Forse è lei che dovrebbe capirlo”.

“Sì, sono comunista – ribatte la giornalista – quindi il collegamento fa schifo”.

“Lei deve dare sempre lezioni, come tutti quelli di Repubblica – rilancia l’europarlamentare – Ci date lezioni anche quando non funziona il collegamento, date sempre lezioni di vita. Siamo stufi delle vostre lezioncine“.

“Ha finito? – controbatte Mastrobuoni – Stia calmo e si prenda la pillolina rossa. Lei non ha capito nulla di quello che ho detto”.

E Fidanza protesta nuovamente: “Certo, perché sono stupido, mentre voi di Repubblica siete degli illuminati”.

“Sì, esattamente – risponde Mastrobuoni – È stupido lei ed è stupido il governo“.

“Noi di destra abbiamo l’anello al naso – replica il politico – non capiamo niente e aspettiamo Repubblica che ci spieghi la vita”.

“Sì, lei ha l’anello al naso ed è anche molto maleducato“, replica la cronista.

“No, è lei una cafona – risponde Fidanza – Si vergogni, lei non può dare lezioni a nessuno”.

“Maleducato, si vergogni lei”, replica Mastrobuoni.

“Esca dal suo salotto”, rilancia Fidanza.

“Ma la smetta – insorge la giornalista – Nel salotto ci sta lei che guadagna 15mila euro al mese, ma stia zitto e taccia. Lei non ha capito nulla”.

“Non faccia la demagoga e si vergogni – urla Fidanza – Io sono stato votato da decine di migliaia di persone. A lei chi l’ha mai votata?”.