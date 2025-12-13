"Questo club fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo, quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte": ha dichiarato l'ad di Exor

“La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita”, così John Elkann in un video diffuso sul sito ufficiale della Juventus. Il messaggio dell’amministratore delegato di Exor arriva dopo il rifiuto ufficiale della proposta di Tether Investments per rilevare la Juventus. “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici”, ha spiegato John Elkann.

L’ad di Exor ha poi rivolto un messaggio ai tifosi della Juventus: “Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia, molto, molto più grande. Quella bianconera fatta da milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione e questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente“.

In precedenza era arrivata la nota ufficiale di Exor: “Il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per l’acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club di proprietà di Exor”. Exor nel comunicato ufficiale “ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere alcuna delle sue azioni della Juventus a terzi, inclusa, ma non limitatamente a, Tether con sede in El Salvador”.

A presentare l’offerta al Consiglio di amministrazione della Juve è stata Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, colosso degli stablecoin. L’offerta era a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l’acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Nel comunicato si sottolineava che, se l’operazione fosse andata a buon fine, ci sarebbe stato un impegno a mettere a disposizione della società bianconera risorse per circa 1 miliardo.