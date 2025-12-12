“Non resteremo a guardare questo cancro che mi uccide, cercheremo di colpirlo in modi mai usati prima”: Jason Collins si sottopone a un trattamento innovativo

L'ex giocatore Nba, celebre per essere stato il primo a fare coming out, ha un tumore al cervello e ha scelto di curarsi a Singapore, affiancando l'immunoterapia a radio e chemio

“Non resteremo a guardare e lasceremo che questo cancro mi uccida senza combatterlo con tutte le nostre forze”. Jason Collins ha svelato in un’intervista a Espn la sua decisione di seguire un trattamento innovativo, attualmente in una clinica di Singapore. L’ex giocatore Nba, celebre per essere stato il primo atleta professionista di una delle 4 grandi leghe sportive americane a fare coming out, a settembre aveva rivelato in una breve dichiarazione di essere in cura per un tumore al cervello. Ora ha spiegato che si tratta di un glioblastoma al quarto stadio, “una delle forme più letali di cancro al cervello”.

“È arrivato incredibilmente in fretta“, ha racconto Collins, oggi 47enne, descrivendo i primi sintomi: perdita di memoria e incapacità di concentrazione. “Avevo questi strani sintomi da una o due settimane”, ha spiegato, che hanno raggiunto il punto critico ad agosto. Da lì a poco la tremenda diagnosi. Una recente Tac ha rivelato l’estensione e la gravità della sua malattia, che ha definito un glioblastoma “multiforme” che sta crescendo molto rapidamente.

Dopo la grande battaglia contro il tabù dell’omosessualità nello sport, ora Collins si sente pronto a varcare nuove frontiere anche in campo medico: “Mi sento di nuovo in quella posizione ora, dove potrei essere la prima persona a varcare questo muro“, ha detto a Espn. L’ex Nba ha spiegato di aver iniziato un nuovo trattamento farmacologico, seguito da radioterapia e chemioterapia, con il supporto del marito, Brunson Green, e di altri amici e familiari.

“Non resteremo a guardare e lasceremo che questo cancro mi uccida senza combatterlo con tutte le nostre forze. Cercheremo di colpirlo per primi, in modi che non sono mai stati usati prima: con radioterapia, chemioterapia e immunoterapia, che sono ancora in fase di studio ma offrono la frontiera più promettente del trattamento del cancro per questo tipo di tumore”, ha concluso Collins.