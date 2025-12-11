Inter: Acerbi salta la Supercoppa, Calhanoglu non parte per Genova. Le condizioni e i tempi di recupero

Una bella e una brutta notizia per Cristian Chivu e per la sua Inter dopo gli infortuni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu nel match perso contro il Liverpool. La brutta riguarda Acerbi: per lui risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Tradotto: almeno un mese di stop dopo l’infortunio nel match contro il Liverpool. La bella quindi riguarda Calhanoglu: il centrocampista non fa al momento risonanza perché sta meglio. Di sicuro salterà la trasferta di Genova contro il Genoa e il club valuterà di giorno in giorno in vista di Riyad, dove si svolgerà la Supercoppa Italiana e dove ci sono buone possibilità che ci sia, come riporta Sky Sport.

Il problema riguarda però Acerbi: l’infortunio del difensore centrale è più grave di ciò che si potesse pensare. Lo stop sarà di almeno un mese, considerando che nella nota non viene specificato il grado di risentimento. Acerbi salterà la Supercoppa Italiana, la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e la sfida in casa col Bologna. La speranza, ma al momento è difficile, è di averlo a disposizione per Inter-Napoli, prevista nel weekend del 10 e 11 gennaio. Se non dovesse farcela, ci proverebbe o per Inter-Lecce del 14 gennaio o per Udinese-Inter.

Chivu dovrà adesso pensare alle soluzioni nel ruolo. Le alternative sono Stefan De Vrij – suo sostituto naturale – o l’inserimento di Yann Bisseck. Il tedesco può giocare da centrale o da braccetto con lo spostamento di Manuel Akanji in mezzo. Soluzione già adottata in diverse partite, anche a gara in corso contro il Liverpool: finora ha dato buoni risultati.