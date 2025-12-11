Il primo ministro ha annunciato le dimissioni in diretta tv. Manifestazioni di massa si sono registrate a Sofia e in numerose altre città, l’ultima ieri sera nella capitale con la partecipazione di decine di migliaia di persone

Dopo meno di un anno di mandato, il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov ha rassegnato le dimissioni del suo governo. L’annuncio è arrivato durante un discorso televisivo, mentre il Parlamento stava per votare la mozione di sfiducia. La svolta arriva dopo settimane di proteste contro le politiche economiche e l’inefficace contrasto alla corruzione del governo Zhelyazkov. Per il Paese il momento è molto delicato, visto che il 1° gennaio entrerà nella zona euro.

“La nostra coalizione si è riunita, abbiamo discusso della situazione attuale, delle sfide che ci troviamo ad affrontare e delle decisioni che dobbiamo prendere responsabilmente”, ha dichiarato pubblicamente il primo ministro dimissionario. A fare pressione sono state anche le proteste di mercoledì, quando nelle capitale Sofia e in altre città più di 100mila persone sono scese in strada per manifestare contro il governo.

Un clima d’opinione che si inserisce nel complesso quadro delle istituzioni bulgare: secondo l’ong Transparency International, la Bulgaria è agli ultimi posti nella classifica dell’indice europeo di percezione della corruzione. A inizio anno, la Bulgaria era uscita dallo stallo politico con il governo di Rossen Zheliazkov, rappresentante del partito conservatore Gerb: già da allora, i commentatori politici ritenevano che la fragile coalizione non sarebbe durata a lungo.