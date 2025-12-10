Il piano di pace, le garanzie di sicurezza e un piano di ripresa economica. Sono i tre documenti di cui si compone il pacchetto negoziale per la fine della guerra in Ucraina. Che, secondo l’autorevole opinionista del Washington Post David Ignatius, nel testo resta una nazione sovrana, con i suoi confini protetti da garanzie di sicurezza internazionali, parte dell’Unione Europea e impegnata a ricostruire la propria economia grazie a grandi investimenti degli Stati Uniti e dell’Europa. Ignatius cita come fonti funzionari americani, ucraini ed europei. I colloqui sono ben lontani dall’essere conclusi, con l’Ucraina e i suoi sostenitori europei che prevedono di diffondere un insieme congiunto di emendamenti mercoledì, scrive Ignatius, elencando però alcune idee esplorate. Una di queste è che l’Ucraina entrerebbe nell’Unione Europea già nel 2027. Questa rapida adesione preoccupa alcune potenze dell’UE. Ma l’amministrazione Trump pensa di poter superare l’opposizione dell’Ungheria, il maggiore oppositore di Kiev nell’Ue. L’adesione favorirebbe il commercio e gli investimenti. Ma forse più importante, costringerebbe l’Ucraina a controllare la sua perniciosa cultura della corruzione nelle imprese statali.

Tra gli altri punti, gli Stati Uniti fornirebbero garanzie di sicurezza “simili all’Articolo 5” della Nato per proteggere l’Ucraina qualora la Russia violasse il patto. L’Ucraina vuole che gli Stati Uniti firmino un accordo del genere e che il Congresso lo ratifichi; le nazioni europee firmerebbero garanzie separate. La sovranità dell’Ucraina sarebbe protetta da qualsiasi veto russo. Ma i negoziatori sembrano ancora lottare con questioni delicate come i limiti all’esercito ucraino. Si parla di aumentare la proposta iniziale statunitense di un esercito da 600mila soldati a 800mila, che è comunque all’incirca la dimensione che l’Ucraina avrebbe dopo la guerra. Ma Kiev rifiuta qualsiasi limite costituzionale formale, come richiesto dalla Russia. Qualunque sia la dimensione nominale dell’esercito, potrebbero esserci forze supplementari come la guardia nazionale o altre unità di supporto. Una zona demilitarizzata (Dmz) sarebbe istituita lungo l’intera linea del cessate il fuoco, dalla provincia di Donetsk a nord-est fino alle città di Zaporizhzhia e Kherson a sud. Dietro questa Dmz ci sarebbe una zona più profonda in cui sarebbero esclusi armamenti pesanti. Questa linea sarebbe strettamente monitorata, sul modello della Dmz che divide Corea del Nord e Corea del Sud.

Gli “scambi di territori” sono una parte inevitabile dell’accordo, ma Ucraina e Stati Uniti stanno ancora discutendo su come tracciare le linee. La Russia pretende che l’Ucraina ceda circa il 25% della regione di Donetsk che ancora controlla; il team di Trump sostiene che l’Ucraina rischia di perdere gran parte di quell’area in battaglia nei prossimi sei mesi e dovrebbe quindi fare concessioni ora per evitare ulteriori vittime. I negoziatori statunitensi hanno cercato varie formule per rendere questa concessione più accettabile per Zelensky. Una proposta prevede che la zona di ritiro sia demilitarizzata. Zelensky ha ribadito lunedì di non avere “alcun diritto legale” di cedere territorio alla Russia. Un modo per aggirare il problema è il modello coreano; ancora oggi la Corea del Sud rivendica il diritto sull’intera penisola, così come fa la Corea del Nord. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, non sarebbe più sotto occupazione russa. I negoziatori stanno discutendo la possibilità che gli Stati Uniti possano assumere la gestione dell’impianto. Per quanto possa sembrare strano, l’idea piace a diversi funzionari ucraini perché fornirebbe una sorta di deterrente americano contro nuove aggressioni russe.