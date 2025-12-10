Sondaggi, sorprese dai dati YouTrend: il campo progressista sorpassa la destra. E Verdi-Sinistra supera (di poco) Fi
E’ presto, molto presto, per dire che qualcosa è cambiato: la strada verso le elezioni politiche è ancora molto lunga, il consenso personale per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è sempre alto e ha un effetto trainante per la coalizione. Eppure l’ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 lascia intravedere una situazione quasi inedita dal 2022, anno del trionfo elettorale del centrodestra: al momento, se ci limitiamo all’aritmetica, il “campo progressista” sarebbe in vantaggio sull’alleanza di governo, anche con un margine di sicurezza rispettabile (quasi il 4 per cento). La premessa che funziona da clausola imprescindibile è che una cosa è la somma delle percentuali dei diversi partiti e una cosa la corsa elettorale con le sue regole e i suoi meccanismi che non sempre rispecchiano le proporzioni. Ma è una tendenza che, per così dire, “parla” anche perché si incrocia con il gradimento per il governo Meloni che ha un progressivo degradamento.
giudizio governo
partiti
Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito ma secondo YouTrend i punti di distacco rispetto al secondo, il Pd, si riducono a poco meno di 6, parecchi ma non incolmabili. Questo avvicinamento è il frutto dell’andamento dei due partiti nel corso dell’ultimo mese: quello della premier ha perso lo 0,7 per cento, quello guidato da Elly Schlein ne ha guadagnato uno intero. La terza forza è il M5s, sostanzialmente stabile. Perdono terreno gli inseguitori che fino a qui sono stati Lega e Forza Italia. Il Carroccio è ancora quarto, ma registra mezzo punto di flessione che lo fa atterrare sotto la soglia dell’8 per cento. La sorpresa è il sorpasso di Alleanza Verdi-Sinistra su Forza Italia: il margine è dello 0,1 (che in sondaggi come questi vale niente) ma il trend resta significativo se confermato nelle prossime rilevazioni. La sfida tra i piccoli è vinta da Azione, poco sotto al 4. Seguono poi +Europa (che per YouTrend punta addirittura al 3), Italia Viva (intorno al 2), Noi Moderati di Maurizio Lupi (che arranca come sempre dalle parti dell’1 per cento).
La somma dei 4 partiti del centrodestra fa 44 per cento. Quella delle forze politiche che sembrano orientate a coalizzarsi nel centrosinistra sfiora il 48. Da questi calcoli è esclusa Azione per il motivo che il leader Carlo Calenda esclude qualsiasi alleanza.