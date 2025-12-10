Per l'elaborazione dell'istituto per SkyTg24 i punti di distacco tra Fdi e Pd sono poco meno di 6. E in flessione è anche il gradimento per il governo

E’ presto, molto presto, per dire che qualcosa è cambiato: la strada verso le elezioni politiche è ancora molto lunga, il consenso personale per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è sempre alto e ha un effetto trainante per la coalizione. Eppure l’ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 lascia intravedere una situazione quasi inedita dal 2022, anno del trionfo elettorale del centrodestra: al momento, se ci limitiamo all’aritmetica, il “campo progressista” sarebbe in vantaggio sull’alleanza di governo, anche con un margine di sicurezza rispettabile (quasi il 4 per cento). La premessa che funziona da clausola imprescindibile è che una cosa è la somma delle percentuali dei diversi partiti e una cosa la corsa elettorale con le sue regole e i suoi meccanismi che non sempre rispecchiano le proporzioni. Ma è una tendenza che, per così dire, “parla” anche perché si incrocia con il gradimento per il governo Meloni che ha un progressivo degradamento.

‹ › 1 / 2 giudizio governo ‹ › 2 / 2 partiti

Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito ma secondo YouTrend i punti di distacco rispetto al secondo, il Pd, si riducono a poco meno di 6, parecchi ma non incolmabili. Questo avvicinamento è il frutto dell’andamento dei due partiti nel corso dell’ultimo mese: quello della premier ha perso lo 0,7 per cento, quello guidato da Elly Schlein ne ha guadagnato uno intero. La terza forza è il M5s, sostanzialmente stabile. Perdono terreno gli inseguitori che fino a qui sono stati Lega e Forza Italia. Il Carroccio è ancora quarto, ma registra mezzo punto di flessione che lo fa atterrare sotto la soglia dell’8 per cento. La sorpresa è il sorpasso di Alleanza Verdi-Sinistra su Forza Italia: il margine è dello 0,1 (che in sondaggi come questi vale niente) ma il trend resta significativo se confermato nelle prossime rilevazioni. La sfida tra i piccoli è vinta da Azione, poco sotto al 4. Seguono poi +Europa (che per YouTrend punta addirittura al 3), Italia Viva (intorno al 2), Noi Moderati di Maurizio Lupi (che arranca come sempre dalle parti dell’1 per cento).

La somma dei 4 partiti del centrodestra fa 44 per cento. Quella delle forze politiche che sembrano orientate a coalizzarsi nel centrosinistra sfiora il 48. Da questi calcoli è esclusa Azione per il motivo che il leader Carlo Calenda esclude qualsiasi alleanza.