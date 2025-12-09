Il mondo FQ

Océan Dodin sbarca su OnlyFans: è la prima tennista in attività a farlo

di Redazione Sport
La piattaforma sarà anche sponsor dell'atleta francese, oggi scivolata oltre la 800esima posizione nel ranking
La tennista francese Océane Dodin, 29 anni, è la prima giocatrice attiva della Wta a produrre contenuti per la piattaforma OnlyFans. Dodin – che nel 2025 ha giocato solo sei tornei a causa di alcuni problemi fisici – ha annunciato di voler offrire ai fan un “esclusivo dietro le quinte” e contenuti personali, creando un “universo in cui il tennis incontra la sensualità”. In cambio della produzione dei contenuti, OnlyFans supporterà la francese anche come sponsor, nonostante i dettagli dell’accordo non siano stati resi noti, come riportano i media francesi e tedeschi.

Sportivamente, Dodin – che al momento è numero 819 del ranking Wta dopo una serie di infortuni e pause – ha vissuto il suo periodo migliore nel 2017, quando raggiunse il 47esimo posto nel ranking mondiale. In passato, già l’ex giocatrice statunitense Ashley Harkleroad aveva aperto un profilo sulla piattaforma, ma lo aveva fatto dopo il ritiro dal tennis professionistico. Negli ultimi anni, Dodin era già finita sulle cronache per motivi extra-sportivi. Durante una pausa per infortunio si era infatti sottoposta a un intervento di aumento del seno.

“È qualcosa che volevo fare da molto tempo. È vero che ho approfittato di questa pausa perché bisogna fermarsi circa due mesi dopo l’operazione, e quando si è in stagione, non è possibile. Così mi sono detta: ‘Se ho intenzione di fermarmi per sei mesi, tanto vale fare quello che voglio’ – aveva dichiarato Dodin a RMC Sports dopo l’intervento al seno – E poi preferisco farlo ora che a 40 anni, quando avrò finito la mia carriera. Sono molto felice di averlo fatto, non me ne pento affatto e non mi dà fastidio”.

