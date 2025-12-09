Il pilota britannico ha chiuso con zero podi e al settimo posto nella classifica generale piloti: "Non vedo l'ora arrivi la pausa"

“Al momento non vedo l’ora che arrivi la pausa. Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di Formula 1 con nessuno”. Così un deluso Lewis Hamilton dopo una difficile prima stagione alla guida della Ferrari, conclusa senza podi e con un rendimento decisamente deludente. “Nessuno potrà contattarmi quest’inverno. Non avrò il telefono con me e non vedo l’ora. Staccare completamente la spina”, le parole del campione britannico riportate dall’emittente britannica Sky Sports F1.

Alla domanda se fosse mai stato senza telefono per un periodo simile, Hamilton ha risposto: “No, in genere l’ho sempre avuto a portata di mano. Ma questa volta finirà nel cestino…“. Una stagione complicatissima per la Ferrari, ma soprattutto per lui che, dopo 18 stagioni consecutive con almeno un podio, ha chiuso l’annata con zero piazzamenti dal terzo posto in su.

Sesto nella classifica generale – dietro al campione del mondo Lando Norris,ma anche a Verstappen, Piastri, Russell e Leclerc – Hamilton ha finito come peggio non poteva la sua stagione in Formula 1, con tre eliminazioni consecutive nel Q1 delle qualifiche tra Las Vegas e Yas Marina (quattro, contando anche la Sprint di Losail). Una stagione deludente per la scuderia di Maranello, che sicuramente si aspettava qualcosa in più sia da Charles Leclerc che però ha collezionato sette podi in stagione (ma zero vittorie), ma soprattutto da Lewis Hamilton.

Anche per questo, il pilota britannico non ha nascosto la sua voglia di staccare la spina in questa pausa invernale, con l’obiettivo poi di tornare in pista a fine gennaio, quando si svolgeranno i primi test verso il Mondiale 2026, che si preannuncia rivoluzionario dal punto di vista tecnico con i nuovi regolamenti.