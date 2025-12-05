Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:25

“Abbiamo iniziato a picchiarci, ho visto il sangue. Poi ho detto ‘perché l’ho fatto?'”: Boateng racconta la rissa con Livaja

di Redazione Sport
L'ex centrocampista del Milan ha rivelato un violento litigio con l'ex attaccante dell'Inter, allora suo compagno di squadra al Las Palmas
“Abbiamo iniziato a picchiarci, ho visto il sangue. Poi ho detto ‘perché l’ho fatto?'”: Boateng racconta la rissa con Livaja
Icona dei commenti Commenti

“Abbiamo iniziato a picchiarci. Mi ha colpito al labbro, che si è aperto e sanguinava. Ce le siamo date davvero”. A parlare è Kevin Prince Boateng nel corso di una ospitata nel podcast UNSCRIPTED by Josh Mansour. L’ex centrocampista del Milan ha infatti raccontato un brutto litigio con Marko Livaja, ex attaccante dell’Inter e compagno di Boateng al Las Palmas, in Spagna.

Tutto è cominciato da un litigio in campo poi degenerato: “Un giorno litighiamo in allenamento: io gli dico ‘Passala, smettila di essere egoista’. Lui risponde ‘Stai zitto’. Dopo l’allenamento la tensione era passata, così l’ho portato in cucina. Gli ho detto: ‘Bro, che hai? Che succede?’. Lui: ‘Scusa, ho problemi a casa’. E io: ‘Si vede, sei teso. Voglio solo aiutarti, tutto ok'”.

Quando però tutto sembrava risolto, c’è stato l’episodio che ha fatto degenerare la situazione: “Mi disse ‘Però non parlarmi mai più così’. E lì è uscito il mio orgoglio: ‘Come? Non ti devo parlare così?’. Lui: ‘Lasciami stare’ – ha spiegato Boateng -. Il dialogo stava andando benissimo fino a quel punto. Poi il suo orgoglio si è acceso. Ha aperto la porta con forza e me l’ha sbattuta in fronte. Boom. Mi sono tagliato. Ho visto rosso. Sono corso verso di lui e l’ho colpito sulla testa. Abbiamo iniziato a picchiarci. Mi ha colpito al labbro, che si è aperto e sanguinava. Ce le siamo date davvero”.

Due minuti di botte e violenza, con la situazione che era ormai degenerata. Poi però i due sono tornati a ragionare, spiega il centrocampista ghanese. “Dopo due minuti ci siamo fermati. Io da una parte, lui dall’altra. Seduto lì ho pensato: ‘Che sto facendo? Perché lo sto facendo?’. Ogni volta che succede è perché qualcosa più grande di te prende il sopravvento. Poi ti chiedi: ‘Perché l’ho fatto?’. Il giorno dopo l’ho abbracciato e gli ho detto: ‘Scusa, sono il più grande, non devo fare queste cose‘. Succede. Spogliatoio: tanti ego, tanta tensione, ognuno vuole essere il più forte. Normale”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione