Tagliola Fisica per i test di Medicina, tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi al primo appello degli esami

Il paese che ha visto premiare solo qualche anno fa lo scienziato, Giorgio Parisi, con il Nobel per la Fisica, ha pochi studenti in grado di rispondere correttamente alle domande per il test di Medicina. È infatti tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello degli esami di Medicina. Un inquietante dato che emerge sulla base dei dati di alcuni atenei. Il quadro appare omogeneo, non ci sono grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova, fissata per il 10 dicembre, sono già pronti, secondo notizie in possesso all’Ansa, e questo escluderebbe la possibilità di una seconda prova più abbordabile. Quindi non c’è niente altro da fare che studiare e studiare.

Se da un lato i numeri sgonfiano il grande effetto copiatura di cui si è parlato nei giorni scorsi, c’è il rischio – sarebbe la prima volta – che il numero di studenti ammessi a Medicina sia inferiore ai posti disponibili: per poter proseguire negli studi infatti bisogna aver superato tutti e tre gli esami richiesti Chimica, Biologia e Fisica, apparsa particolarmente difficile.

I risultati sono stati pubblicati sul portale Universitaly, dove tutti i candidati possono consultarli inserendo le proprie credenziali. Dopo la pubblicazione, gli studenti hanno 48 ore di tempo per scegliere se confermare il punteggio ottenuto oppure rifiutarlo e ripresentarsi al secondo appello. I risultati del secondo appello saranno pubblicati entro il 23 dicembre sempre sulla piattaforma Universitaly. Gli aspiranti camici bianchi – circa 53mila – hanno affrontato tre esami – Chimica e propedeutica e biochimica, Fisica e Biologia – per poter aspirare a continuare i propri studi in Medicina immatricolandosi ufficialmente. Ogni esame, della durata di 45 minuti, era costituito da 31 domande a scelta multipla o a completamento. Per superare ciascuna prova è necessario ottenere almeno 18 punti su 30.