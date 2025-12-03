Choc per l’Apu Udine: il cestista Hickey positivo all’antidoping a causa di un diuretico

Anthony Hickey, cestista dell’Apu Udine, è stato sospeso dal Tribunale Antidoping dopo esser stato trovato positivo per un diuretico che viene somministrato per curare l’ipertensione di cui soffre, datogli da un medico americano, come scrive il Messaggero Veneto. Adesso l’atleta avrà tre giorni per chiedere le controanalisi e presentare le controdeduzioni ma – considerati i tempi lunghi della giustizia sportiva – la sua stagione a Udine può considerarsi già terminata.

Sarà un’assenza pesantissima per la formazione neopromossa in Serie A e oggi in piena lotta per la salvezza. Il controllo su Hickey è avvenuto sabato 8 novembre, il giorno prima della trasferta di Udine a Cantù e ieri – 2 dicembre – c’è stata la comunicazione della positività a giocatore e club. Hickey – playmaker e faro di Udine già dalla promozione dell’anno scorso – inizialmente è rimasto incredulo per la comunicazione, ma successivamente tramite una ricostruzione insieme agli agenti, è risalito a quel farmaco ricostruendo la circostanza.

Dopo la vittoria a Varese di due settimane fa, Udine ha ingaggiato Cameron Christon, playmaker 33enne che dunque ha lo stesso ruolo di Hickey. L’assenza rimane comunque pesante, visto che Hickey era il leader tecnico ed emotivo di una squadra che lo scorso anno ha ottenuto una storica promozione e quest’anno è in piena lotta salvezza.

Dopo la comunicazione ricevuta, il club ha pubblicato una nota ufficiale per dire la propria sulla vicenda: “Amici Pallacanestro Udinese SPA comunica che in data 2 dicembre 2025 il giocatore Anthony Hickey ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, un provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 8 novembre 2025, che hanno riscontrato la presenza di Hydrochlorothiazide and its degradation products: Chlorothiazide and ABC (4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide), sostanza inserita nella lista Wada nella categoria S5 DIURETICS and Masking Agents”.

Nella nota sostanzialmente il club conferma la positività e si dice pronto a collaborare con chi di dovere sulla vicenda: “La Società prende atto dei provvedimenti assunti dagli organi competenti, cui assicura piena collaborazione, nel rispetto dei regolamenti sportivi e dei principi in materia, coerentemente con i valori di correttezza, integrità e trasparenza che da sempre contraddistinguono il proprio operato. La Società confida che il procedimento possa chiarire rapidamente ogni aspetto della vicenda”. In conclusione di comunicato, la società ha precisato che dopo questa nota, sull’argomento ci sarà massimo silenzio e riserbo.

CREDIT PHOTO: pagina Facebook “Apu Udine”