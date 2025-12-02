Follia nel Trevigiano, partita di basket Under 17 finisce 210 a 3. Si scatena la polemica: “Pessimo esempio, umiliati dei coetanei”

Il punteggio della sfida tra Casale sul Sile e Mogliano Veneto Bianco è da Guiness dei primati. E ha aperto il dibattito, soprattutto dopo la foto pubblicata dalla squadra vincitrice

Punteggio da non credere in una partita di basket Under 17 Silver. La squadra di casa, la Polisportiva di Casale sul Sile in provincia di Treviso, ha battuto la Polisportiva di Mogliano Veneto Bianco con lo stratosferico risultato di 210 punti contro 3. Da una parte colpisce l’eccesso di canestri infilati in quattro tempi da 10 minuti ciascuno, che equivalgono a una media di 53 punti per ogni quarto di gioco, 5,3 al minuto. Agli arbitri non è bastato il referto di gara tradizionale, che arriva a contemplare un punteggio non superiore ai 200 punti, hanno dovuto aprire un secondo modulo per ospitare i canestri in eccesso. Dall’altra parte risalta in modo clamoroso l’inferiorità agonistica degli avversari che sono riusciti a racimolare solo 3 punti in tutto l’incontro.

Sui giornali locali è apparsa addirittura la notizia secondo cui la sezione di Treviso della Federazione Italiana Pallacanestro sarebbe intenzionata ad aprire un’indagine sulle ragioni di una sconfitta così altisonante. In realtà non accadrà nulla di tutto questo, il risultato verrà omologato e finirà probabilmente nel Guiness dei primati, ma non ci sono elementi per sostenere che una delle due squadre si sia macchiata di comportamento antisportivo. Come ha dichiarato il presidente provinciale Fabio Coldebella, vista la disparità delle due squadre in campo, si sarebbe verificato casomai un eccesso di agonismo, considerando che il Casale ha infierito sui ragazzini di Mogliano anche quando era ormai evidente a tutti che si trattava di una partita a senso unico.

Non verrà dato corso a sanzioni disciplinari nei confronti della squadra vincitrice o della società perdente. Come si fa a contestare il fatto di aver inseguito, anche se in modo persecutorio, l’obiettivo che tutte le squadre hanno, quello di vincere? Nessun comportamento antisportivo è inoltre addebitabile ai ragazzini alquanto frastornati del Mogliano Bianco, le cui capacità agonistiche sono evidentemente molto modeste. La stessa formazione nel passato recente ha già perso con risultati molto pesanti: 13-157 contro la Vigor Bk Conegliano, 16-81 contro il Basket Pieve, 19-112 contro la Pallacanestro Ormelle, 10-118 contro il Priula Basket 88. Nelle classifiche c’è anche un 18-107 contro la Polisportiva Mogliano Blu, squadra gemellata con i Moglianesi bianchi. Ed è in questa duplicazione di formazioni della stessa società che si può trovare la spiegazione di un risultato così eclatante. A Mogliano gli iscritti al basket Under 17 erano così numerosi da consentire di formare due squadre. I più forti hanno indossato la casacca Blu, quelli più inesperti la divisa Bianca. Praticamente una squadra materasso, come si dice in campo calcistico, il che nulla toglie alla voglia che hanno di giocare, allenarsi e divertirsi, al di là delle logiche fieramente competitive che lo sport impone anche ai ragazzini.

Casomai non è piaciuta la fotografia pubblicata sui social dal Casale dopo la vittoria, perché mostra uno spogliatoio festante, mentre sarebbe stato più nobile se avesse ritratto gli stessi giocatori stringere la mano, in segno di rispetto, agli avversari, usciti dal campo sconfitti. “Vergognatevi, anche la foto vi fate!” e “Grande esempio di sportività” sono solo alcune delle frasi di commento all’indirizzo dei giocatori del Casale. Un padre ha aggiunto: “Pessimo esempio di non sportività. Un dirigente e un coach che ottengono questi risultati cos’hanno insegnato ai propri ragazzi? Questi ragazzi son tornati a casa con cosa in mano? Aver umiliato dei coetanei con uno scarto di 207 punti, li fa sentire fenomeni e il coach un Obradovic. Male, molto male, e scrivo da padre di giocatore di basket della stessa età, che lo scorso anno ha perso di 50/60 punti di scarto (vs Trieste o Udine, non Casale). Il rispetto ci deve essere sempre”.