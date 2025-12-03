“Atreju? Io ho dato la ia disponibilità, Schlein no. Abbiamo perso un’occasione, perché perché insieme avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che Giorgia Meloni non vuole fare e l’avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali a cui lei non risponde”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal presidente del M5s Giuseppe Conte, a proposito del rifiuto da parte della segretaria del Pd Elly Schlein ad Atreju, la tradizionale kermesse organizzata da Fratelli d’Italia.

Conte parteciperà il 13 dicembre e non avrà un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, ma verrà intervistato dal giornalista Paolo Del Debbio. Elly Schlein, invece, pur invitata, non andrà perché ha posto come condizione un confronto diretto solo con Meloni. La premier ha accettato, ma ha proposto di includere anche Conte (per rappresentare l’intera opposizione). Schlein ha declinato, accusando Meloni di “scappare dal confronto” dopo le recenti vittorie del centrosinistra alle regionali.

Alla domanda del conduttore Giovanni Floris su cosa invidia di Giorgia Meloni, Conte risponde fermamente: “Le invidio un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. Adesso invece abbiamo un presidente del Consiglio che addirittura si vanta con Trump di potersi sottrarre al confronto con i giornalisti, con le conferenze stampa. E di avere tantissimi trombettieri che vanno dappertutto a raccontare la favola che va tutto bene, quella che arriva da Chigi”.