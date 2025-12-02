Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 13:11

Gran Galà del calcio, da Conte miglior allenatore ad Alessandro Deiola: tutti i premi assegnati

di Redazione Sport
Il Napoli la fa da padrona (premiato anche De Laurentiis), mentre l'Inter piazza ben cinque giocatori nella top XI. McTominay è stato eletto miglior giocatore del campionato
Gran Galà del calcio, da Conte miglior allenatore ad Alessandro Deiola: tutti i premi assegnati
Icona dei commenti Commenti

Miglior società, miglior presidente con Aurelio De Laurentiis, miglior allenatore con Antonio Conte, oltre ad Amir Rrahmani e Scott McTominay tra i migliori undici del torneo. Il Napoli grande protagonista del Gran Galà del calcio 2025, che si è svolto ieri, 2 dicembre, a Milano nello Spazio Antologico-East End Studios. Una cerimonia dedicata ai migliori momenti e ai protagonisti della Serie A 2024/25, vinta appunto dal Napoli. Il miglior giocatore è ancora azzurro: Scott McTominay, protagonista con 12 gol in campionato.

Ben rappresentata anche l’Inter, che nella top XI annuale schiera ben cinque giocatori: Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Tra gli altri premiati anche Alessandro Deiola per il gol in Cagliari-Venezia, poi Mile Svilar, Tijjani Reijnders (ex Milan, ora al Manchester City), Moise Kean e Mateo Retegui a completare la Top XI.

Tutti i premi al Gran galà del calcio

  • Miglior gol: Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia
  • Miglior allenatore: Antonio Conte (Napoli)
  • Miglior società: SSC Napoli
  • Miglior presidente: Aurelio De Laurentiis (Napoli)
  • Miglior portiere: Mile Svilar (Roma)
  • Migliori difensori: Denzel Dumfries (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli), Federico Dimarco (Inter)
  • Migliori centrocampisti: Tijjani Reijnders (Milan), Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli)
  • Migliori attaccanti: Matteo Retegui (Atalanta), Moise Kean (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter)
  • Miglior giocatore della stagione: Scott McTominay (Napoli)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione