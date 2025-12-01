Giuseppe Meazza, Alessandro Altobelli e Roberto Boninsegna. Tre leggende dell’Inter. Poi c’è Lautaro Martinez. Lo dicono i numeri: con la doppietta segnata contro il Pisa nello 0-2 in campionato, l’argentino è diventato il quarto miglior marcatore della storia dell’Inter con 163 gol, dietro ai tre “mostri sacri” già citati. Superato definitivamente Sandro Mazzola che è a quota 161. Numeri prestigiosi, che confermano quanto Lautaro Martinez stia sempre più entrando nella storia del club nerazzurro.

Una doppietta che lo ha portato anche a diventare il capocannoniere del campionato di Serie A con 6 gol, in attesa di Bologna-Cremonese. Sei le reti di Lautaro Martinez in campionato, che unite alle quattro segnate in Champions League, gli consentono già di arrivare in doppia cifra (per la settima stagione consecutiva) a dicembre, con più di metà stagione ancora da giocare. Numeri che sanno di paradosso, se pensiamo che arrivano in un momento in cui l’argentino viene criticato da molti, in alcuni casi definito perfino “un peso” per l’Inter. La realtà dei numeri dice altro.

Ora Lautaro mette nel mirino Boninsegna, che è sul podio dei marcatori nerazzurri all-time a quota 171 reti, solamente 8 in più dell’argentino. Già nel corso di questa stagione, quindi, il capitano dell’Inter può salire sul podio dei migliori marcatori della storia del club. Spillo Altobelli è invece distante oltre 40 gol, con i suo 209. Pare irraggiungibile invece la leggenda Meazza. Con la doppietta al Pisa, Lautaro aggiorna però il suo score anche nella classifica dei migliori bomber dell’Inter in Serie A: ora sono 121 le reti totali segnate nel campionato italiano con la maglia nerazzurra. Meglio di lui soltanto lo stesso Altobelli (128), Istvan Nyers (133), Benito Lorenzi (138) e al primo posto sempre Giuseppe Meazza (197). Il secondo posto di Lorenzi è a 17 reti di distacco. Difficile da agganciare già in questa stagione, ma non impossibile.

Insomma, tutti numeri che portano Lautaro Martinez di diritto nella storia del club nerazzurro, con ancora diverse pagine da scrivere.

La classifica all-time dell’Inter