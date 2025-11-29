Solo due anni fa, i Pistons vincevano appena 14 gare in totale. Un disastro sportivo. Adesso, invece, sono primi a Est. Che storia fantastica. Una risalita tra le più incredibili della storia. Merito, tra gli altri, sicuramente di uno spettacolare Cade Cunningham, una sorta di Grant Hill (fenomeno in maglia Detroit degli anni ’90) ancora più tosto fisicamente. La stella dei Pistons è un all-aroud dalla tecnica sopraffina, che tratta bene la palla e brilla per visione di gioco. Tra i migliori giocatori della stagione NBA senza dubbio. Al momento. Se inizia a lavorare anche sul tiro da tre (un 29,9% non proprio da tiratore scelto…), si candida anche lui a un possibile dominio della lega per parecchi anni. Capace di impostare il gioco, di agire come portatore primario, ma anche di ricevere off-the-ball e prendere le giuste decisioni in termini di spaziature e distruzione della sfera. Tratta benissimo la palla, ha punti nelle mani (28,1 di media), e i suoi giochi a due con Jalen Duren sono una delle cose più belle da vedere nella NBA odierna. Già, Jalen Duren. Esploso anche lui (quasi 20 punti di media e oltre 11 rimbalzi a partita). Un tempo considerato un gran fisico capace di imporre una solida presenza difensiva, ma acerbo offensivamente. Oggi, dopo quattro anni tra professionisti, molto migliorato tecnicamente e nella comprensione del gioco. Colosso di 2.10, muscolo roccioso, eccellente rollante in situazioni di pick and roll grazie a ottima velocità di base, rapidità di piedi e controllo del corpo anche in traffico. A tratti, insieme a Cunningham, sembrano Jalen Rose e Dikembe Mutombo (compianto) ai tempi dei Denver Nuggets. Bella realtà.

Jokic sembra Stockton

Il miglior uomo assist dell’attuale NBA? Un centro. Certo, definirlo “centro” suona ormai addirittura offensivo, anacronistico, irriverente. Ha inventato un nuovo ruolo, Nikola Jokic: piattaforma di pallacanestro. Dentro ci sono tutti i ruoli mai codificati sul rettangolo di gioco, ma anche molti altri ruoli che sfuggono all’immaginario collettivo, che probabilmente devono ancora essere inventati. Non siamo pronti. Qualcosa che non si era mai visto. Prima della stella dei Nuggets, in pochi avevano abbracciato in questo modo il basket. In pochi avevano osato interpretare il gioco con tale approccio totale, basato su tecnica, visione di gioco e istinti di prim’ordine. Basato su premonizione, su una perfetta comprensione della propria posizione in campo, ma soprattutto di quella dei compagni. E non relativamente a “dove si trovano” gli altri con la stessa maglia, bensì a “dove si troveranno” in base alla mia costruzione, al flusso del gioco, alla reazione della difesa avversaria, al passaggio di apertura che ricevo. Vero e proprio profeta dello short-roll, gli assist di media del serbo sono 11,1 a partita. Ma potrebbero anche essere 20 o 25, vista la mole di opportunità che Jokic è in grado di creare per sé e per gli altri. Se poi aggiungiamo anche il fatto che ogni sera flirta con i 30 di media (quinto nella lega), prende 12,8 rimbalzi (secondo nella lega), e tira da tre con il 43,4%, viene da sorridere quando si pensava a lui come “nuovo Arvidas Sabonis”. Sabonis era un grande. Jokic è il meglio.

E se Sheppard stesse arrivando?

La fallimentare stagione d’esordio probabilmente era solo un’ipotesi. Era la classica fase di adattamento al piano di sopra che per alcuni giocatori di college può risultare più lunga del previsto. Al secondo anno, Reed Sheppard sembra stia iniziando a prendere seriamente la mira. Il “sembra” è d’obbligo, visto che abbiamo da poco superato il primo mese di regular season. Per Houston sarebbe una grande notizia, per quanto questo fosse proprio il motivo per cui la squadra del Texas lo scorso anno decise di “dedicargli” una terza chiamata assoluta al Draft. Point-guard tascabile, ordinata, più tosta di quello che sembra, Sheppard è tiratore in spot-up di quelli che ormai fanno gola in qualsiasi stato a stelle e strisce. Un 45,5% da tre di grande solidità su oltre 6 tentativi di media a partita, possono descrivere i contorni della prossima minaccia in uscita dai blocchi della NBA. Sta segnando oltre 14 di media a partita, addirittura oltre 17 di media se si considerano le ultime dieci gare. Male ai liberi, però. Il 71% per uno con la sua mano è un insulto vero e proprio. Aspetta e spera.

That’s all Folks!

Alla prossima settimana.