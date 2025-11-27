“Mi hanno sparato. Il proiettile è entrato nella mia schiena ma è uscito senza causare grossi danni”: la storia choc della pallavolista Julia Rocha Marques de Azevedo

L'atleta brasiliana era in auto con il padre, quando due rapinatori si sono avvicinati a loro e hanno lasciato partire tre colpi di arma da fuoco

“Ieri sera sono rinata! Ho vissuto qualcosa che non avrei mai immaginato di passare: mi hanno sparato”. Comincia così un lungo post Instagram di Julia Rocha Marques de Azevedo, pallavolista brasiliana che gioca con il Tijuca Tennis Club di Rio de Janeiro. La pallavolista era in auto con il papà, quando a loro si è avvicinata una banda di malviventi, che armati hanno sparato contro la portiera del veicolo per rapinarli.

Tre i colpi partiti dalle armi dei rapinatori: due hanno colpito l’auto, il terzo ha perforato il bagagliaio della Honda Civic e poi ha trapassato la schiena della giocatrice. “Prima di tutto voglio tranquillizzare tutti, sto bene. Il proiettile è entrato nella mia schiena, ma grazie a Dio non ha colpito il mio midollo, è passato a 1 mm dalla collana vertebrale e non ha perforato nessun organo, passando a meno di 1 cm dalla mia vescica, ma è uscito senza causare grossi danni. Per poco la mia storia poteva essere un’altra… sono letteralmente nata di nuovo”, ha dichiarato l’atleta brasiliana.

“Si stanno prendendo cura di me, sono in convalescenza e avrò bisogno di allontanarmi per un po’ dalla pallavolo, che è la cosa che amo fare di più, per riprendermi con calma. Ma starò bene e tornerò ancora più forte”, ha proseguito Julia Rocha Marques de Azevedo, che ha poi concluso lanciando un vero e proprio allarme sicurezza nella sua città.

“Allo stesso tempo, è impossibile non provare una profonda tristezza per la violenza che viviamo. Non si può normalizzare e tanto meno proteggere chi sceglie di fare del male. La vita è il nostro bene più prezioso, e ieri la mia è stata risparmiata da un miracolo”, ha concluso la pallavolista prima dei ringraziamenti finali ai medici, alla famiglia, agli amici e a chiunque le abbia mostrato supporto sui social.