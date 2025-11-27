Il mondo FQ

Super Atalanta a Francoforte e Palladino svela: “Ho chiesto a ognuno un aggettivo per ritrovare il dna”

Il tecnico dei bergamaschi ha ottenuto la prima vittoria sulla panchina nerazzurra: "Mi hanno regalato una serata indimenticabile"
“Mi hanno regalato una serata indimenticabile, ora dobbiamo essere bravi a restare umili. Serviva una scintilla per sbloccarsi mentalmente ed è arrivata”. Così Raffaele Palladino a Sky Sport dopo il largo successo dell’Atalanta (0-3) sul campo dell’Eintracht Francoforte in Champions League. Un successo targato Lookman, De Ketelaere ed Ederson e che porta l’Atalanta a 10 punti in classifica, al decimo posto della Group Phase, in piena zona playoff e a pari punti con sesta, settima, ottava e nona classificata.

“Questa è la vittoria di un gruppo che ha grandi valori umani e tecnici, che meritava questa soddisfazione”, ha proseguito il tecnico dei bergamaschi. Poi l’aneddoto dello spogliatoio: “Volevo scrivere su un foglio il dna che doveva ritrovare questa squadra: ognuno di loro mi ha dato un aggettivo su cui concentrarci”, ha iniziato Palladino. “Sono venute fuori cose importanti, stasera le ho viste tutte in campo: entusiasmo, coraggio, alchimia, leggerezza, ambizione, ma anche la fame. L’ho appeso in spogliatoio”, ha spiegato il tecnico ex Fiorentina.

“Il nostro dna deve esser quello dei bergamaschi, dobbiamo rimanere umili. Sono convinto che insieme faremo grandi cose con questa mentalità. I valori tecnici ci sono, io non sono un mago che mi sono inventato cose diverse”. Dopo un inizio complicato con Ivan Juric in panchina, infatti, l’Atalanta proverà adesso a ritrovare la “retta via” con Palladino. All’esordio era arrivata una sconfitta per 3-1 sul campo del Napoli, ma con un buon secondo tempo dopo un primo da incubo.

Adesso una vittoria in Champions League che rilancia non solo le ambizioni del club bergamasco in Europa, ma anche il morale, a terra dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 0-3 che è costata la panchina a Ivan Juric. “La squadra segue quello che proponiamo, da una settimana siamo insieme a ho già visto grandi progressi, abbiamo sfidato una squadra con dei valori. Noi con personalità e qualche difficoltà abbiamo giocato da squadra”, ha concluso Palladino.

