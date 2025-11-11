Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta: sostituisce l’esonerato Ivan Juric

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Mancava solo l’ufficialità, arrivata dopo le firme di questa mattina, 11 novembre. Il tecnico va a sostituire Ivan Juric, esonerato dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Sassuolo. Palladino era svincolato dopo la fine della sua avventura sulla panchina della Fiorentina, chiusa al sesto posto (con la qualificazione in Conference League) nella passata stagione di Serie A.

Adesso per lui l’opportunità Atalanta, club che già in estate aveva sondato la sua disponibilità per dare continuità al lavoro di Gian Piero Gasperini. Palladino si è legato al club nerazzurro con un contratto di un anno e otto mesi.

L’Atalanta cerca così di invertire la rotta dopo un inizio non positivo. In Champions i risultati sono stati altalenanti, in Serie A invece sono stati proprio deficitari: al netto della sconfitta contro il Sassuolo, i punti sono stati solo 13 in 11 partite, figli di 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. E la squadra ha segnato solo 13 gol (l’Inter, la migliore in Serie A per vena realizzativa, è a 26).

Troppo poco per quello a cui tutti erano abituati. Juric dal canto suo continua il suo periodo nero, cominciato un anno fa con la disgraziata avventura alla Roma: fu cacciato dai giallorossi il 10 novembre 2024. Esattamente un anno dopo, ecco un altro esonero.

La nota dell’Atalanta

A ufficializzare l’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta è stato lo stesso club bergamasco con una nota sul proprio sito: “Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo – dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza – 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025. Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027″.

Nel comunicato anche alcune informazioni sul suo staff tecnico, dove spicca la presenza dell’ex difensore di Juve e Sassuolo tra le tante, Federico Peluso nel ruolo di collaboratore tecnico: “Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst)”.

La nota si conclude: “Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori”.