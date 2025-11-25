Gueye perde la testa e schiaffeggia un compagno dopo un malinteso: l’arbitro lo butta fuori | Video

Il centrocampista ex Psg ha aggredito il difensore Keane ed è stato espulso. Poco male per l'Everton, che giocando in 10 ha comunque battuto il Manchester United

Scena assurda nel Monday Night di Premier League tra Everton e Manchester United. Il centrocampista Idrissa Gana Gueye, uno dei leader dei Toffees, è stato espulso nel primo tempo per aver aggredito un compagno di squadra. Un episodio nato da un malinteso e degenerato in pochi secondi, che ha lasciato increduli compagni e avversari.

La miccia si accende al 13esimo, quando Gueye rientra nella propria area per gestire un pallone complicato e cerca un appoggio verso Michael Keane. Il difensore, però, resta immobile, lasciandosi anticipare da un attaccante dello United che sfiora il gol. L’azione va avanti, ma la tensione esplode subito dopo: il senegalese si avvicina a Keane urlando, riceve una risposta altrettanto accesa e la discussione si trasforma in un corpo a corpo.

A quel punto la situazione precipita. L’ex Psg, fuori controllo, colpisce Keane con uno schiaffo. Il difensore evita di reagire, limitandosi ad allontanarlo e a rimproverarlo davanti a compagni attoniti. L’arbitro, a pochi passi, non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Gueye continua a protestare e a inveire, rendendo necessario l’intervento deciso di Pickford e di altri giocatori dell’Everton, che lo trascinano fuori dal campo.

Una decisione inevitabile, regolamento alla mano: qualsiasi gesto violento o comportamento gravemente sleale prevede l’espulsione immediata, indipendentemente dal fatto che a subirlo sia un avversario o un compagno. La condotta di Gueye rientra perfettamente tra i casi per cui è previsto il rosso diretto. Poco male per l’Everton, che è riuscito comunque a vincere 1 a 0 contro il Manchester United pur giocando praticamente tutta la partita in inferiorità numerica.