La stagione è appena cominciata, ma i tifosi delle squadre in Belgio potrebbero non vedere più le partite in televisione. Dazn ha inviato infatti una lettera ufficiale alla Lega con la risoluzione del contratto firmato pochi mesi prima e che riguarda il quinquennio 2025-2030: “Il contratto” come si legge nella lettera inviata, “termina con effetto immediato”. La notizia ha avuto un risultato enorme in Belgio, con i tantissimi abbonati preoccupati adesso per le sorti della trasmissione delle partite. “Non abbiamo avuto alternative” ha dichiarato il direttore generale Dazn Belgio, Massimo D’Amario.

Quello fatto da Dazn pochi mesi fa è stato un investimento da 84,2 milioni di euro. Come accade praticamente sempre in accordi economici di questa rilevanza, come rientro garantito, Dazn aveva sottoscritto un accordo con i tradizionali operatori di telecomunicazioni del Belgio, ovvero Proximus e Telenet, oltre ad altri due operatori per trasmettere il calcio in televisione. Ma nonostante gli sforzi di Dazn, le compagnie indicate hanno deciso di fare un passo indietro e di non investire più nel progetto. E così anche la Federcalcio belga, che non ha voluto rinegoziare l’accordo con la tv.

Ciò vuol dire che Dazn si sarebbe dovuto fare carico praticamente dell’intera cifra di 82 milioni di euro: impossibile che accada, perché significherebbe perdite garantite di circa 50 milioni a stagione, per un totale di 250 milioni finali essendo l’accordo fino al 2030: “Siamo estremamente delusi dal fatto che, nonostante i numerosi tentativi di risolvere la situazione, ci siamo ritrovati in una situazione in cui Dazn non ha avuto altra scelta” ha spiegato Massimo D’Amario, direttore generale di Dazn Belgio. “Abbiamo così deciso di stabilire che il contratto con la Pro League termina in conformità con la legge belga”.

A oggi quindi il massimo campionato belga di calcio non verrà trasmesso in tv. Nonostante tutto, Dazn ha deciso di andare incontro ai migliaia di utenti delusi e sconfortati dal non poter vedere la propria squadra del cuore, pur avendo un regolare abbonamento sottoscritto: “La nostra squadra belga continuerà a servire i tifosi con professionalità e rispetto” ha evidenziato D’Amario. “Noi restiamo fedeli al calcio belga, alla sua passione, ai suoi tifosi e all’equità che merita”. In questo modo Dazn ha informato la Pro League di essere disponibile ancora a trattare, continuando a produrre fino alla fine della stagione, ma nel frattempo trattando un nuovo accordo.