“Che fatica vedere Pippo tirare fuori i soldi… diciamo che era un po’ tirchio“. Quando ripercorre la sua carriera e i bomber con cui ha giocato, Domenico Morfeo non usa parole esattamente dolci per ricordare Filippo Inzaghi, con cui giocò all’Atalanta nella stagione 1996-1997. Ma d’altronde l’ex fantasista, talento luminoso quanto incostante, definisce il calcio “un mondo falso”, senza vere amicizie. E nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport racconta alcuni sprazzi dei suoi rapporti personali.

Il primo citato è Cesare Prandelli, a cui Morfeo dedica invece un grazie: “Mi ha fatto esordire, è stato un secondo padre. Un allenatore preparatissimo, capace, intelligente. Il migliore mai avuto e uno dei migliori in Europa in assoluto”. Buoni ricordi anche con Alberto Gilardino: “A Parma con Gila ci siamo divertiti. Pensi che in allenamento non lo voleva nessuno, non segnava manco con le mani. Poi si fece male Adriano e lui iniziò a buttarla dentro a raffica. Quanti assist gli ho fatto…”. A proposito di Adriano, invece, Morfeo si scioglie: “Per me il più forte mai visto. Io e Adri eravamo legatissimi“.

Il centrocampista abruzzese racconta del rapporto con l’attaccante brasiliano: “Lo portai da me a San Benedetto dei Marsi e in un bar vedemmo dei signori anziani che sbattevano le carte. Così mi disse ‘al primo gol che faccio esultiamo così’. Segnò subito e festeggiammo in quel modo”. L’aneddoto che riguarda Pippo Inzaghi, capocannoniere con 24 gol nella Serie A 1996-1997, è un po’ diverso: “A Reggio, prima dell’ultima partita, mi disse che se lo avessi aiutato a vincere la classifica dei cannonieri mi avrebbe dato 5 milioni di lire. Segnò due gol e mi staccò l’assegno in spogliatoio”. Poi la stoccata conclusiva di Morfeo: “Portai a cena tutta la squadra, sono sempre stato generoso“.