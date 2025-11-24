Si accascia sul ring e muore a 31 anni dopo un “incontro ad alto rischio”: mistero sul decesso di Isaac Johnson, aperta inchiesta

L'organizzatore dell'evento ha precisato che tutti i certificati di medici erano a norma. La polizia di Cicero indaga, è stata disposta l'autopsia

Isaac Johnson, lottatore di Mma, è morto nella notte tra venerdì e sabato dopo essere collassato sul ring durante un incontro di Muay Thai. L’atleta – 31 anni – stava partecipando al Matador Fighter Challenge a Cicero, un sobborgo di Chicago. Johnson è collassato durante il terzo round ed è stato immediatamente trasportato in ospedale, come dichiarato dall’organizzatore dell’evento Joe Goytia. È morto poche ore dopo per cause sconosciute, in quanto i risultati dell’autopsia non sono ancora stati resi noti.

“Non ho parole per esprimere ciò che provo in questo momento. Porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra”, ha scritto Goytia in un post su Facebook, sottolineando anche che aveva superato tutte le visite mediche. Johnson stava partecipando al suo primo incontro di Muay Thai e stava affrontando Corey Newell nella divisione dei pesi massimi. La polizia di Cicero ha aperto un’indagine.

Secondo il sito web Nbc Chicago, la competizione è stata pubblicizzata come “l’evento MMA e thailandese per eccellenza, in cui i lottatori locali si sfideranno in incontri ad alta intensità e ad alto rischio“. Secondo le varie locandine, Johnson avrebbe dovuto competere nella categoria dei pesi massimi di Thai Boxing.