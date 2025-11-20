Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv si giocherà, il sindaco Lepore contro Piantedosi: “Serviva maggior rispetto, si sono scelti i muscoli”

"Ho rappresentato la mia contrarietà, ma mi è stato ribadito che ci sono le condizioni di ordine pubblico per poterla svolgere", ha spiegato il primo cittadino

Alla fine, dopo giorni di polemiche tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la scelta pare definitiva: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv si giocherà, nonostante le proteste annunciate dei Pro Pal. Il match di Eurolega andrà in scena regolarmente venerdì 21, alle 20.30 al PalaDozza, in pieno centro città, che sarà blindato dalle forze dell’ordine, con tanto di “zona rossa” già annunciata.

Al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato lo stesso primo cittadino Matteo Lepore, scuro in volto, a confermarlo: “Ho rappresentato la mia contrarietà, ma mi è stato ribadito dal prefetto e dal ministero dell’Interno che ci sono le condizioni di ordine pubblico e rispetto dell’incolumità dei cittadini per poterla svolgere. Non posso che prenderne atto”, ha detto Lepore. Le proteste “sono questione internazionale seria e grave, va gestita con la testa e non coi muscoli, il ministero ha deciso di gestirla coi muscoli e se ne assume le responsabilità”, ha aggiunto. “Piantedosi poteva avere maggior rispetto per la città di Bologna, così non è stato e adesso lavoreremo perché ci siano meno problemi possibile”, ha dichiarato Lepore.

Il sindaco aveva insistito col Viminale per spostare la gara all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, oppure per rinviare la partita di alcune settimane. Il ministro, però, non ha mai smesso di ripetere che per il Viminale non c’erano problemi a far giocare la partita: “Non possono essere i facinorosi a dettare l’agenda degli eventi pubblici. Dal nostro punto di vista si può giocare”. Salvo poi aggiungere, nella giornata di ieri, che “se proprio vuole“, Lepore “potrebbe anche vietare la partita” visto che “un sindaco non è privo di poteri”.

Durante il comitato di ieri mattina, 19 novembre, Prefetto e Questore hanno dato rassicurazioni: “C’era spazio per una diversa conclusione di questa storia. Nel precedente incontro – ha spiegato Lepore – era stato messo a verbale che tutto il comitato aveva dubbi sullo svolgimento della partita al PalaDozza, la Virtus aveva individuato alternative di campo e di data, con forti perplessità da parte dell’Eurolega. Ma l’intervento del ministro Piantedosi a mezzo stampa, che ha sovvertito l’orientamento dello scorso comitato, ha fermato il lavoro della Virtus nel trovare un’alternativa e quindi siamo arrivati ad oggi con questa decisione finale”.

La città si prepara quindi ad evitare il peggio. Per gestire l’ordine pubblico sarà chiusa tutta la zona intorno al PalaDozza, verranno fatte ordinanze per limitare l’accesso ai veicoli e chiuse anticipatamente le scuole nella zona, mentre i cantieri del tram saranno liberati da tutto ciò che può essere pericoloso. “Ci sarà – ha spiegato Lepore – una sorta di zona rossa con due livelli di filtraggio, il questore sta concordando con i manifestanti il percorso”. Questa sera, intanto, la seconda squadra di Tel Aviv, l’Hapoel, sarà al Forum di Assago per affrontare l’Olimpia Milano. Sono previste contestazioni all’esterno e anche all’interno del Forum.