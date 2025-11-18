“Mutilazione fraudolenta della propria persona”. Sembra un caso fin troppo specifico per avere un nome ma è un reato previsto dal codice penale. Reato per cui è stato condannato a 6 anni di carcere un 69enne di Marghera e ora è finito in carcere. L’uomo, nel 2013, si era tagliato un braccio per truffare la sua assicurazione. Non è l’unica truffa di cui è imputato, ma è sicuramente la più clamorosa. La mutilazione, avvenuta come tutti gli altri reati in una zona compresa tra Jesolo e Udine, era stata inizialmente presentata come un incidente, ma il “curriculum” del 69enne ha spinto gli inquirenti a vederci chiaro.

Ad arricchire il suo casellario giudiziario ci sarebbero tra le altre cose fraudolento danneggiamento di beni assicurati, appropriazione indebita in concorso e una serie di violazioni della legge n. 267 del 1942 (la vecchia legge fallimentare) commesse fino al 2015. Le accuse hanno portato a una condanna complessiva di 5 anni e 11 mesi da scontare nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.