Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:48

Si taglia un braccio per avere i soldi dell’assicurazione. Condannato 69enne di Venezia

di F. Q.
La mutilazione era stata presentata come incidente ma visto il "curriculum" penale dell'uomo gli inquirenti hanno approfondito la questione
Si taglia un braccio per avere i soldi dell’assicurazione. Condannato 69enne di Venezia
Icona dei commenti Commenti

“Mutilazione fraudolenta della propria persona”. Sembra un caso fin troppo specifico per avere un nome ma è un reato previsto dal codice penale. Reato per cui è stato condannato a 6 anni di carcere un 69enne di Marghera e ora è finito in carcere. L’uomo, nel 2013, si era tagliato un braccio per truffare la sua assicurazione. Non è l’unica truffa di cui è imputato, ma è sicuramente la più clamorosa. La mutilazione, avvenuta come tutti gli altri reati in una zona compresa tra Jesolo e Udine, era stata inizialmente presentata come un incidente, ma il “curriculum” del 69enne ha spinto gli inquirenti a vederci chiaro.

Ad arricchire il suo casellario giudiziario ci sarebbero tra le altre cose fraudolento danneggiamento di beni assicurati, appropriazione indebita in concorso e una serie di violazioni della legge n. 267 del 1942 (la vecchia legge fallimentare) commesse fino al 2015. Le accuse hanno portato a una condanna complessiva di 5 anni e 11 mesi da scontare nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione