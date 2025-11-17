La vittima si era recata ai servizi igienici a causa di un malore durante la partita tra Italia e Norvegia: c'era un'amica, rimasta all'esterno

Una 24enne norvegese che studia e vive a Milano ha denunciato di essere stata molestata e palpeggiata durante la partita tra Italia e Norvegia da un 25enne, addetto alle pulizie dei bagni del Meazza, che è adesso accusato di violenza sessuale dopo esser stato denunciato a piede libero: del caso è stata informata la pm di turno, Giancarla Serafini.

È quanto sarebbe accaduto durante la sfida tra la formazione azzurra e quella norvegese, valida per l’ultima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, che ha visto la formazione norvegese ottenere l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Sul caso sta indagando la polizia. La ragazza ha riferito di aver avuto un malore e di essere andata in bagno, accompagnata da un’amica che è rimasta fuori ad aspettarla.

La violenza sarebbe avvenuta all’interno del bagno: una volta uscita, la ragazza ha indicato agli steward il 25enne, che si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla.