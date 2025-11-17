Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:11

Tifosa norvegese denuncia molestie nei bagni di San Siro: indagato un addetto alle pulizie

di F. Q.
La vittima si era recata ai servizi igienici a causa di un malore durante la partita tra Italia e Norvegia: c'era un'amica, rimasta all'esterno
Tifosa norvegese denuncia molestie nei bagni di San Siro: indagato un addetto alle pulizie
Icona dei commenti Commenti

Una 24enne norvegese che studia e vive a Milano ha denunciato di essere stata molestata e palpeggiata durante la partita tra Italia e Norvegia da un 25enne, addetto alle pulizie dei bagni del Meazza, che è adesso accusato di violenza sessuale dopo esser stato denunciato a piede libero: del caso è stata informata la pm di turno, Giancarla Serafini.

È quanto sarebbe accaduto durante la sfida tra la formazione azzurra e quella norvegese, valida per l’ultima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, che ha visto la formazione norvegese ottenere l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Sul caso sta indagando la polizia. La ragazza ha riferito di aver avuto un malore e di essere andata in bagno, accompagnata da un’amica che è rimasta fuori ad aspettarla.

La violenza sarebbe avvenuta all’interno del bagno: una volta uscita, la ragazza ha indicato agli steward il 25enne, che si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione