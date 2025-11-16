Una 30enne - arrivata in ospedale in codice giallo - si è aggravata e adesso si trova in prognosi riservata. Uno dei due autisti ha cercato di non farsi identificare

Scontro violentissimo tra due auto, una Opel Corsa e una Mercedes classe G Brabus, all’alba – intorno alle 6:30 – in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce che da Milano va verso Monza. Quattro i feriti, di cui un 21enne che viaggiava sul Suv in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda ed è da subito apparso in condizioni gravissime. Al momento è in sala operatoria.

L’autista dell’Opel è risultato positivo al drug test e si attende l’esito degli esami tossicologici. L’altro autista, invece, è addirittura senza patente. Inizialmente si pensava fossero solo quattro le persone coinvolge perché un quinto presente, di vent’anni, aveva raccontato di essere sceso da un tram e avere prestato i primi soccorsi. In realtà dalle immagini delle telecamere si è accertato che si trovava sul suv, dove è stata ritrovata anche una sua scarpa. E uno dei soccorritori lo ha identificato come l’autista.

Gli altri tre feriti sono una ragazza di 23 anni, una di 30 e un ragazzo di 32. Le condizioni della 30enne – che viaggiava sul Suv a cui si è praticamente staccato lo chassis nell’incidente ed era rimasta incastrata nell’auto – si sono aggravate in mattinata e adesso è ricoverata in prognosi riservata. Inizialmente era stata trasportata al Policlinico in codice giallo.