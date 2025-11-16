Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:37

Scontro tra due auto a Milano: 4 feriti. Un autista positivo alla droga, l’altro senza patente si è finto un soccorritore

di F. Q.
Una 30enne - arrivata in ospedale in codice giallo - si è aggravata e adesso si trova in prognosi riservata. Uno dei due autisti ha cercato di non farsi identificare
Icona dei commenti Commenti

Scontro violentissimo tra due auto, una Opel Corsa e una Mercedes classe G Brabus, all’alba – intorno alle 6:30 – in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce che da Milano va verso Monza. Quattro i feriti, di cui un 21enne che viaggiava sul Suv in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda ed è da subito apparso in condizioni gravissime. Al momento è in sala operatoria.

L’autista dell’Opel è risultato positivo al drug test e si attende l’esito degli esami tossicologici. L’altro autista, invece, è addirittura senza patente. Inizialmente si pensava fossero solo quattro le persone coinvolge perché un quinto presente, di vent’anni, aveva raccontato di essere sceso da un tram e avere prestato i primi soccorsi. In realtà dalle immagini delle telecamere si è accertato che si trovava sul suv, dove è stata ritrovata anche una sua scarpa. E uno dei soccorritori lo ha identificato come l’autista.

Gli altri tre feriti sono una ragazza di 23 anni, una di 30 e un ragazzo di 32. Le condizioni della 30enne – che viaggiava sul Suv a cui si è praticamente staccato lo chassis nell’incidente ed era rimasta incastrata nell’auto – si sono aggravate in mattinata e adesso è ricoverata in prognosi riservata. Inizialmente era stata trasportata al Policlinico in codice giallo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione