Nba, stravolto l’All Star Game: Usa contro Resto del mondo e torneo all’italiana, cosa prevede il nuovo format

L’Nba ha deciso di rivoluzionare il formato dell’All Star Game, che quest’anno si svolgerà con la formula Stati Uniti contro Resto del mondo. Si tratterà di un torneo all’italiana, in programma domenica 15 febbraio all’Inuit Dome, casa dei Los Angeles Clippers a Inglewood, in California. Uno degli eventi più importanti della lega di basket più importante al mondo subirà la sua prima grande rivoluzione dal 1951, data della sua fondazione.

Fino al 2025 il formato era sempre lo stesso: gara di schiacciate, poi quella dei tre punti e nel match della domenica sera a chiudere la tre giorni di basket e spettacolo si affrontavano giocatori della lega East contro quelli della lega West oppure due squadre composte da cestisti rappresentativi (come ad esempio Team Lebron contro Team Giannis, formati appunto da Lebron James e Giannis Antetokoumpo). Negli ultimi anni però l’evento aveva perso molto appeal, in particolare il match della domenica, che veniva giocato senza impegno dalle star Nba.

Da quest’anno cambierà tutto: le squadre saranno composte da giocatori americani e internazionali. Con questo nuovo format, l’Nba punta a un’esperienza All-Star più competitiva e coinvolgente. Ci saranno tre squadre composte da almeno otto giocatori e le partite dureranno 12 minuti. Ma come verranno formate le squadre? L’obiettivo dell’Nba – formata per due terzi da giocatori americani e per un terzo da stranieri – è quello di avere due team composti da otto statunitensi e un team di cestisti internazionali. La squadra A giocherà contro la squadra B in Gara 1. La vincente se la vedrà con la squadra C in Gara due, mentre la perdente affronterà la C in Gara 3. Se tutte le squadre si troveranno sull’1-1 sarà decisiva la differenza punti. La diretta negli Stati Uniti sarà sulla rete Nbc quando saranno in corso anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, trasmesse dalla stessa rete.