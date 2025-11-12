Matteo Bettanti, cestista di 21 anni ricoverato domenica all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente stradale, è uscito dal coma. La sua prognosi rimane ancora riservata, ma la notizie delle ultime ore apre un’altra speranza sulle possibilità di recupero del giovane giocatore di basket. Nelle ore precedenti si era registrato un lieve miglioramento di alcuni parametri vitali: segnali considerati incoraggianti, anche se i medici rimangono prudenti.

Bettanti è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di domenica a Vigevano, in provincia di Pavia. Il giovane – volto noto nella città ducale e in passato speranza del basket locale – si è schiantato contro il muro di un fioraio mentre era alla guida di una Ferrari. Seduto al suo fianco, in auto, c’era Alberto Righini, 52 anni, imprenditore e già presidente provinciale di Ance Pavia (l’associazione dei costruttori edili) e rinviato a giudizio nell’indagine riguardante il presunto tentativo di far cadere la giunta di Vigevano, guidata dal sindaco leghista Andrea Ceffa. Righini ha riportato alcune fratture (di cui una alla gamba) ed è ricoverato al San Matteo di Pavia: le sue condizioni destano minori preoccupazioni rispetto a quelle di Bettanti.

Bettanti ha anche giocato per un anno con il Vigevano e adesso – dopo un grave infortunio – era alla ricerca di una nuova squadra. Dopo l’incidente è arrivato un post social proprio della Nuova Pallacanestro Vigevano in cui si legge: “La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un incidente stradale”.

Il 21enne vigevanese era rientrato in Italia due anni fa dopo un’esperienza al college americano Montverde Academy. Aveva giocato in A2 con la ELAchem Vigevano: “Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare”, ricorda la nota. Che conclude: “Forza Matteo, non mollare!”.