Nordio sbaglia, Paolo Borsellino era contrario alla separazione delle carriere: lo disse a Marsala nel 1987

“Ai video o agli scoop fake mi sono abituato” ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, riferendosi alla posizione di Paolo Borsellino sulla separazione delle carriere, riportata da un articolo di chi scrive. Il ministro aggiunge che “bisogna mantenere la campagna referendaria su un piano di verità e correttezza”. E allora andiamo alla sostanza. Video o non video, resta il fatto che Paolo Borsellino era contrario alla separazione delle carriere.

Non lo ha detto solo in privato a chi lo ha conosciuto bene, ma lo ha detto anche a Marsala nel 1987 quando ha parlato del “ruolo del pm nel nuovo codice”, come riportato nel libro Paolo Borsellino, oltre il muro dell’omertà. Scritti su verità, giustizia e impegno civile (Edizione Bur, maggio 2022, con presentazione di Manfredi Borsellino). Riferendosi alle novità del nuovo codice di procedura penale, al nuovo e “gravoso” ruolo del pm e alla necessità di trovare “incentivi” per i magistrati affinché scegliessero quella funzione, Borsellino fa una riflessione: “Le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne siano le motivazioni, di mortificare obiettivamente i magistrati del pm, prefigurandone il distacco dall’ordine giudiziario, anche attraverso il primo passo della definitiva separazione delle carriere non incoraggiano certo i ‘giudici’, che tali tutti sentono di essere, a indirizzare verso gli uffici di Procura le loro aspirazioni”.