Un incendio è scoppiato in un edificio occupato a Roma, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza. Lo stabile è abbandonato, ma al suo interno – secondo quanto emerso finora – c’erano circa 150-200 senzatetto. Sul posto, dalle 7.20 di questa mattina, stanno operando i Vigili del Fuoco con due squadre, due autobotti e un’autoscala. Un uomo, per sfuggire alle fiamme, ha provato a lanciarsi dai piani alti dell’edificio ma è rimasto gravemente ferito. Trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini, è stato ricoverato con polifratture e intossicazione da monossido di carbonio. La struttura, occupata, è stata evacuata ma sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio. Da chiarire le cause dell’incendio.