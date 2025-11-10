Attiravano anziane e donne sole con profumi di marca venduti a metà prezzo. Quando le vittime li odoravano però rimanevano stordite e venivano derubate. Una storia arriva dai comuni di San Cesareo e Colonna (Roma), dove si moltiplicano le segnalazioni.

Le malviventi agivano nei vicino del centro commerciale La Noce e approfittavano dello stordimento dettato dalla sostanza (probabilmente cloroformio) per impossessarsi di borse, cellulari, portafogli e non solo. Dopo un iniziale disorientamento, la vittima viene avvicinata da una complice che, mostrando buone intenzioni, amplifica invece l’effetto della sostanza passando in volto un fazzoletto.

I residenti denunciano sui social l’accaduto e lanciano l’allarme. “Mia suocera è stata derubata mentre era nel parcheggio al piano superiore. Si sono avvicinate due ragazze con la scusa della vendita del profumo di nota marca, a prezzo inferiore, lo hanno spruzzato sulla manica del cappotto, lei ha odorato è si è sentita subito girare la testa. Si è dovuta sedere e poi si è avvicinata un’altra donna che, con la scusa di dare aiuto, le ha passato sul viso un fazzoletto che l’ha completamente inibita” ha raccontato la nipote di una vittima al Messaggero.

La dinamica, identica a Colonna e San Cesareo, si ricollega al problema dei furti consumati nei parcheggi esterni. Un caso che aveva scosso la comunità è raccontato da un’altra donna: “Un amico di famiglia è andato al supermercato, ha lasciato le chiavi di casa in macchina. Gli hanno rotto il vetro, preso le chiavi e con il libretto dell’auto sono risaliti al suo indirizzo. Quando è tornato, i ladri erano già entrati in casa”.