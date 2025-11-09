Un giovane di 23 anni e un uomo di 62 sono morti in uno scontro stradale avvenuto domenica mattina poco dopo le 7 sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Una terza persona, un uomo di 64 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ci sono altri tre feriti, un ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56.

A quanto ricostruito finora, il 23enne, milanese alla guida di una Mercedes Cla 220, ha superato un altro veicolo in un tratto rettilineo dove la carreggiata è divisa da doppia linea continua, schiantandosi frontalmente contro un furgoncino Citroen Berlingo guidato dal 62enne bergamasco di Urgnano. Lo scorso febbraio, sempre nello stesso punto, aveva perso la vita un trentatreenne di Stezzano in un incidente dalla dinamica analoga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bergamo per i rilievi, numerosi mezzi del 118 e varie squadre dei Vigili del fuoco. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Video Local Team