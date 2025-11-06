Un automobilista è morto e almeno 20 passeggeri di uno scuolabus sono rimasti feriti in un incidente tra la vettura guidata dalla vittima e un pullman. È successo intorno alle 7 del mattino ad Arignano, in provincia di Torino. A bordo del bus, al momento dello scontro, si trovavano 50 studenti. I feriti hanno riportato contusioni non gravi. La vittima, un 33enne residente a Mombello, è il conducente dell’auto che, secondo le prime informazioni, stava rientrando a casa dal lavoro. La sua Bmw è stata distrutta nell’urto.

L’incidente è avvenuto in via borgo Cremera angolo via Borgonuovo nel centro della piccola cittadina 23 chilometri a Est del capoluogo piemontese. Una prima sommaria ricostruzione ha portato a concludere che la Bmw, nell’imboccare una curva, si sia ritrovata sulla corsia opposta. L’autista del pullman sarebbe riuscito a sterzare verso destra ma non a evitare l’urto. Il conducente della Bmw – (Torino) – sempre in base alle prime informazioni, stava rientrando a casa dal lavoro. Gli studenti, residenti nell’Astigiano, frequentano un liceo e un istituto tecnico di Chieri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con una serie di ambulanze e i vigili del fuoco. È arrivato anche l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso. Per ricostruire la dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. Pochi giorni fa nel Trevigiano un suv si era scontrato con un bus di studenti. Anche in quell’occasione ad avere la peggio era stato il conducente dell’auto, un 85enne di Fregona, che è morto sul colpo.