Morto Andrea de Adamich, aveva 84 anni: ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista

di F. Q.
Simbolo dell'Alfa Romeo, in F1 ha guidato per Ferrari, McLaren e Brabham. È stato voce e volto dei motori in tv per quasi tre decenni
Ha guidato la Ferrari, la McLaren e la Brabham. È stato un simbolo dell’Alfa Romeo. È stato la voce delle corse in tv per quasi tre decenni. Il mondo italiano dei motori perde oggi un mito, Andrea de Adamich. L’ex pilota di Formula 1 aveva 84 anni. A dare la notizia proprio Mediaset, la rete di cui era diventato volto noto ricoprendo il ruolo di telecronista dal 1978 al 2009 insieme a Guido Schittone. Prima e oltre la tv però c’è stata soprattutto la pista, una carriera ricca di successi.

De Adamich, nato a Trieste, debutta nelle competizioni nel 1962 e tre anni dopo vince il titolo italiano di Formula 3. Lo ingaggia l’Alfa Romeo: con la Giulia GTA vince due Campionati Europeo Turismo (1966-67) . Poi arrivano le cinque stagioni, non consecutive, in Formula 1: Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Corre anche il Mondiale Prototipi: due vittorie sempre con l’Alfa Romeo. Dopo il ritiro, l’avventura in tv, ma un occhio sempre alla pista. Nel 1991, ricorda SportMediaset, fondò il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo la sua storica collaborazione con Alfa Romeo. Nel 2022 de Adamich è stato nominato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

