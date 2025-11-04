Il tecnico aveva raccolto solo 4 punti in dieci partite, con zero vittorie: la formazione viola è al momento ultima in classifica

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina: adesso è ufficiale. Il tecnico è stato esonerato e la squadra è stata momentaneamente affiata a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Galloppa dirigerà la squadra a Mainz, in Conference League: la proprietà si prenderà qualche giorno di tempo per decidere a chi affidare la panchina. La Fiorentina ha fin qui collezionato quattro punti in dieci giornate ed è all’ultimo posto in classifica.

“ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”, questa la nota ufficiale.

Una separazione diventata inevitabile negli ultimi giorni, soprattutto dopo la sconfitta in casa contro il Lecce. Dall’immediato post gara c’erano state rapide valutazioni della società, che aveva deciso di provare a dare una sterzata con il cambio allenatore. Nelle ultime ore era emerso il nodo del mancato accordo per l’addio: Pioli non voleva dimettersi, la Fiorentina premeva per non esonerarlo.

Alla fine la decisione: l’ex Milan è stato esonerato. Per il momento – e sicuro fino a giovedì – la squadra sarà guidata da Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Poi la società deciderà il da farsi dopo il match di Main in Conference League.

Le idee per il post Pioli

Per il momento la squadra è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera della Fiorentina che guiderà la squadra a Mainz, in Conference League. Non è escluso che Galloppa poi venga sostituito da un altro nome: l’ex centrocampista è tra le idee della dirigenza per il post Pioli, ma non l’unico. In lizza ci sono anche Roberto D’Aversa e Paolo Vanoli. D’Aversa ha al momento superato nelle gerarchie Vanoli, ma nessuna decisione è stata presa.